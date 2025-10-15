Argentina vs Colombia HOY EN VIVO: Dónde ver el partido por las semifinales El clásico sudamericano por un lugar en la gran final del Mundial Sub 20 paralizará el continente. Repasamos la información de servicio más importante: la hora de inicio en el Estadio Nacional de Santiago, los canales de televisión disponibles y todas las opciones para seguir el encuentro por streaming en Argentina y el resto de la región.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mesa está servida para el duelo cumbre del Mundial Sub 20. Argentina y Colombia se miden en un partido decisivo que define al primer finalista del torneo juvenil. Para que ningún fanático se pierda este choque de alta tensión, la televisión y las plataformas de streaming han dispuesto una amplia cobertura. Aquí te detallamos el horario exacto, la sede y las distintas formas de sintonizar el encuentro que puede catapultar a uno de los dos a la gloria.

El escenario elegido para este vibrante clásico es un coloso del fútbol continental, testigo de innumerables gestas deportivas.

El partido entre la Albiceleste y los Cafeteros se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en la comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile.

La hora de inicio en Argentina y la hora local de Santiago está marcada para:

Hora: 20:00 (Hora de Argentina / Chile)

Es fundamental tener en cuenta que el encuentro inicia a las 18:00 en Colombia, Perú y Ecuador, y a las 19:00 en Bolivia y Venezuela, adaptando la programación para toda la audiencia sudamericana.

Los derechos de transmisión del Mundial Sub 20 se reparten en distintas señales, ofreciendo opciones tanto por cable como a través de internet, garantizando que el acceso al partido sea amplio.

En Argentina, el encuentro podrá verse en vivo a través de dos señales principales, una por cable y otra por televisión abierta:

Cable: D Sports (exclusivo para abonados a DirecTV).

(exclusivo para abonados a DirecTV). Abierta: Telefe (para todo el país).

Para aquellos que prefieren seguir el partido desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras, existen varias alternativas de streaming, aunque algunas requieren suscripción previa:

Plataforma Gratuita: El canal de televisión abierta ofrece su propio servicio de streaming mediante MiTelefe.com , disponible de forma gratuita.

El canal de televisión abierta ofrece su propio servicio de mediante , disponible de forma gratuita. Servicios de Cableoperadoras: Los usuarios con abono activo a Flow, Telecentro Play o DirecTV GO (DGO) podrán sintonizar las señales de TV correspondientes (D Sports y/o Telefe) directamente a través de estas plataformas digitales.

Es crucial destacar que la señal de D Sports solo estará disponible vía streaming a través de DGO, siendo la única vía para acceder a dicha transmisión digital.

El mítico Estadio Nacional de Chile, con su rica historia futbolística, agrega un componente épico a la semifinal. Jugar en esta sede histórica, aunque en territorio chileno neutral, asegura una atmósfera de Copa del Mundo. La localía emocional, dada la cercanía, será compartida por ambas aficiones, lo que promete un marco inigualable para el pitazo inicial de las 20:00 horas.