Argentina y el Mundial Sub-20: Una historia de finales que se forjó con grandes promesas La Selección Argentina juvenil, dueña de seis títulos mundiales, va por su séptima corona en el Mundial Sub-20 ante Marruecos, con Diego Placente soñando con hacer historia como campeón como jugador y como DT.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Argentina y el Mundial Sub-20 siempre tuvieron una relación especial. Desde 1979, la Albiceleste juvenil construyó un reinado sin precedentes, forjado en talento, trabajo y una identidad futbolística que se transmitió de generación en generación. Hoy, más de cuatro décadas después, una nueva camada comandada por Diego Placente intentará prolongar esa leyenda en la final ante Marruecos, en Chile, y alcanzar la tan ansiada séptima estrella mundial.

El camino de gloria comenzó en Japón 1979, con Diego Maradona y Ramón Díaz como símbolos de una generación que deslumbró bajo la conducción de César Luis Menotti. Aquella Argentina maravilló al mundo con su fútbol ofensivo y su precisión quirúrgica, coronándose campeona tras vencer 3-1 a la Unión Soviética. Fue el despertar de una pasión juvenil que marcaría la historia del fútbol argentino.

Cuatro años más tarde, en México 1983, la historia tuvo un tono distinto: la final ante Brasil terminó en derrota y escándalo, un recordatorio de que el camino del éxito también se construye sobre la frustración.

El verdadero renacimiento llegó de la mano de José Néstor Pekerman, quien en Qatar 1995 devolvió a Argentina a la cima del mundo. Aquel logro fue apenas el inicio de una era dorada: el DT repetiría los títulos en Malasia 1997 —con nombres como Riquelme, Aimar, Cambiasso, Samuel y Placente— y en Argentina 2001, donde Javier Saviola brilló como goleador y figura.

El modelo Pekerman no solo entregó trofeos: también dejó una huella indeleble en la formación de jugadores y entrenadores. Su legado se prolongó con Francisco Ferraro, quien en Países Bajos 2005 condujo a un joven Lionel Messi hacia la gloria, con doblete de premios —Balón y Botín de Oro— incluidos. Dos años después, Hugo Tocalli completó la última conquista argentina en Canadá 2007, con un plantel que combinó talento y carácter: Sergio Agüero, Ángel Di María y Éver Banega fueron los estandartes.

Desde entonces, pasaron 18 años sin títulos, pero la mística nunca se perdió. La Selección Argentina Sub-20 sigue siendo la más ganadora de la historia del torneo, con seis coronas (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y un solo subcampeonato (1983). Su lista de distinciones individuales es un museo viviente del talento argentino: Maradona, Saviola, Messi y Agüero fueron todos elegidos mejores jugadores de sus respectivos mundiales.

Hoy, el desafío recae en una generación que busca reavivar la llama. Diego Placente, protagonista de aquella gesta de 1997, está ante la posibilidad de lograr algo histórico: ser el primer argentino campeón del mundo Sub-20 como futbolista y como entrenador.

Si el próximo domingo Argentina levanta la copa en Chile, el círculo de esta historia gloriosa se cerrará con el mismo protagonista que alguna vez la vivió dentro de la cancha. Porque el Sub-20 no solo es un torneo: es el espejo de un país que, desde Maradona hasta Messi, convirtió la juventud en eternidad.