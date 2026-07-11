Arquero de España rompe récord histórico Unai Simón destroza los récords de Walter Zenga e Iker Casillas en la historia de los Mundiales.

El guardameta de la Selección de España fijó una racha antológica de 650 minutos invicto en la Copa del Mundo tras el triunfo ante Bélgica. Superó los hitos de las viejas glorias antes de encajar el gol de De Ketelaere.

El cerrojo de la Furia Roja entra en los libros de la FIFA

La clasificación de la Selección de España a las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tras tumbar 2-1 a Bélgica en Los Ángeles no solo dejó la agónica pincelada de Mikel Merino en las planillas oficiales. El rectángulo de juego del SoFi Stadium fue el escenario testigo de una proeza estadística sin precedentes modernos en el arco ibérico: el portero Unai Simón estableció de forma oficial el mejor registro de imbatibilidad acumulada en la bitácora del Big Show de los mundiales, esculpiendo su nombre en el olimpo de los guardavallas de gala.

La fisonomía de este muro defensivo comenzó a cimentarse en la pasada edición de Qatar 2022, específicamente desde que el atacante japonés Ao Tanaka vulnerara por última vez sus redes en la fase de grupos. Desde aquel instante de fricción, el arquero del Athletic Club encadenó una seguidilla perimetral de arcos en cero que se extendió a lo largo de este verano norteamericano, acumulando un total neto de 650 minutos invicto antes de recibir el impacto del belga Charles De Ketelaere en la fracción 41 de la primera mitad.

Superando las marcas de deidades del arco

Con esta planilla inmaculada, el guardameta de 29 años de edad pulverizó de forma lineal los registros contables de las máximas deidades perimetrales de la portería internacional:

Walter Zenga (Italia 90): El mítico portero de la Azzurra ostentaba el récord absoluto al acumular 517 minutos con su valla invicta durante el certamen organizado en su propio país. Simón superó la cifra en la contabilidad histórica general, aunque se quedó a solo 28 minutos de batir el récord de Zenga en una sola y única edición mundialista.

Iker Casillas (2010-2014): El histórico capitán que levantó el trofeo en Johannesburgo poseía la marca de imbatibilidad para un portero español con 476 minutos consecutivos sin encajar goles entre las citas de Sudáfrica y Brasil. Unai Simón trituró la marca de su compatriota con una solvencia impecable.

La aduana frente a la Francia de Mbappé

El final de la imbatibilidad de Simón no empaña una campaña impecable que sitúa a España en las semifinales de este martes 14 de julio a las 3:00 p. m. (hora de Santo Domingo) en las pizarras de Dallas, donde medirán fuerzas en un clásico volcánico ante la Francia de Kylian Mbappé. Las planillas tácticas de Luis de la Fuente se enfocarán ahora en blindar el búnker defensivo frente a los galos para buscar el pasaporte a la Gran Final del 19 de julio.

Mientras el patio local celebra los 48.67 segundos de Marileidy Paulino en la Liga Diamante de Mónaco y baila con el merengue de Ilegales, y las oficinas de la NBA procesan el sacrificio salarial de Victor Wembanyama con los Spurs, las pizarras de la Copa del Mundo confirman que España tiene argumentos de sobra en la retaguardia para pelear la corona strike por strike.