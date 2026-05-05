El Emirates Stadium vivió hoy una de las más grandes de su historia. El Arsenal venció 1-0 al Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Champions League y se clasificó para la final de Budapest por primera vez en 20 años. El último gol de la jornada lo marcó Bukayo Saka en el minuto 45, y fue suficiente para que los Gunners escribieran una página histórica.

El gol que lo decidió todo

El partido fue un duelo táctico de alta intensidad durante la primera mitad. El Atlético se plantó bien con cinco defensores, Griezmann trabajando en defensa y Julián Álvarez como referencia ofensiva. El Arsenal tuvo el balón pero no encontraba el camino.

Hasta el minuto 45.

Leandro Trossard disparó cruzado y Oblak realizó una gran parada. Pero el rechace le cayó a Bukayo Saka, que no perdonó y envió el balón a la red. Un golpe durísimo para el Atlético justo antes del descanso.

Saka se convirtió en el máximo goleador en la historia del Arsenal en semifinales de la Champions League con ese tanto — su cuarto gol en la competición esta temporada y el decimocuarto de su carrera en Champions.

El Atlético lo intentó, pero no pudo

En la segunda mitad, el Atlético salió a buscar el empate con todo. Simeone realizó sus cinco cambios, incluyendo la entrada de Baena, Almada y Sorloth. Hubo ocasiones claras:

Giuliano tuvo el empate en el minuto 51 pero no acertó con Raya batido

tuvo el empate en el minuto 51 pero no acertó con Raya batido Sorloth falló una ocasión clarísima en el minuto 86 que hubiera forzado la prórroga

falló una ocasión clarísima en el minuto 86 que hubiera forzado la prórroga Raya realizó una parada extraordinaria a un disparo de Griezmann en el 56

Pero el gol no llegó. El Arsenal sufrió, defendió con orden y aguantó hasta el pitazo final.

El momento del Atlético, entre la pirotecnia y la ilusión rota

La noche del Atlético comenzó con una polémica: varias personas lanzaron fuegos artificiales en las inmediaciones del hotel rojiblanco para perturbar el descanso de los jugadores. El club lo trasladó a la UEFA. Lejos de desanimarlos, el director de fútbol Mateu Alemany aseguró antes del partido: “Lo de la pirotecnia es del fútbol antiguo, pero produce el efecto contrario. Nos motiva más.”

No fue suficiente. El Atlético de Simeone vuelve a quedarse a las puertas de una final de Champions — la tercera vez bajo su mando, después de las finales perdidas de 2014 y 2016 ante el Real Madrid.

Arsenal, 20 años después

Para el Arsenal, esta clasificación tiene una dimensión histórica que va más allá del fútbol. Los Gunners no disputaban una final de Champions desde 2006, cuando cayeron ante el Barcelona en París. Veinte años de espera que terminaron esta noche en el Emirates con el rugido de toda una afición que llevaba dos décadas soñando con este momento.

El técnico Mikel Arteta lo había dicho antes del partido: “Saldremos como bestias, queremos ser uno de los mejores clubes de Europa.” Y su equipo respondió.

Arsenal lleva 13 partidos invicto en esta Champions — el único equipo que no ha perdido en toda la competición. Con 0.65 goles encajados por partido bajo Arteta en Champions, la defensa de los Gunners es la más sólida de cualquier entrenador con 20 o más partidos en la competición.

La final: Arsenal vs. el ganador de Bayern-PSG

El 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, el Arsenal se medirá al ganador de la otra semifinal: Bayern Múnich vs PSG, que se decide este miércoles en el Allianz Arena. El PSG llega con ventaja de 5-4 del partido de ida.

Una final histórica espera. Y el Arsenal estará ahí.

El resumen del partido

| | Arsenal | Atlético |

| Goles | Saka (45′) | — |

| Resultado | 1-0 | |

| Global | 2-1 | |

| Clasificado | Arsenal | |