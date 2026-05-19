Gracias al empate del Manchester City ante el Bournemouth, los Gunners se coronaron campeones de la Premier League 2025-26 sin pisar el campo. Es su 14to título de liga y el primero desde 2003-04, cuando Arsène Wenger lo ganó de forma invicta. Viktor Gyökeres fue el máximo goleador con 14 tantos.

La espera terminó. Después de 22 años de intentos fallidos, subcampeonatos y corazones rotos, el Arsenal volvió a ser campeón de la Premier League.

Y lo hizo de la manera más dramática posible — sin jugar. El empate del Manchester City ante el Bournemouth selló matemáticamente el título para los Gunners, desatando una celebración que recorrió el norte de Londres y que el mundo del fútbol esperaba desde que Arsène Wenger levantó el último trofeo en la temporada 2003-04 — aquella campaña histórica en que Arsenal ganó la liga de forma invicta.

El título que llegó sin jugar

Arsenal fue líder de la Premier League de principio a fin de la temporada 2025-26. Peleó mano a mano con el Manchester City durante toda la campaña — y sufrió una derrota ante el equipo de Guardiola que por un momento complicó sus posibilidades.

Pero los Gunners respondieron con cuatro victorias consecutivas que les permitieron aprovechar los tropiezos del City y coronarse una fecha antes del final del campeonato.

El título llegó sin necesidad de saltar al campo. El City no pudo ganar en Bournemouth — y en ese momento, el norte de Londres explotó.

Los números del campeón

| Estadística | Dato |

| Título número | 14 en la historia del club |

| Último título | 2003-04 — hace 22 años |

| Temporadas de Arteta | 7 (6 completas) |

| Máximo goleador | Viktor Gyökeres — 14 goles |

| Jugadores con 37 partidos | David Raya y Martín Zubimendi |

| Subcampeonatos previos | 3 temporadas consecutivas |

El legado de Arteta: siete temporadas para llegar a la cima

Mikel Arteta llegó al Arsenal en diciembre de 2019 como una apuesta arriesgada — un entrenador sin experiencia previa en la dirección de un primer equipo. Siete temporadas después, levanta la Premier League.

El camino no fue fácil. Arsenal terminó subcampeón en las últimas tres temporadas consecutivas — una racha de frustraciones que habría quebrado a cualquier proyecto menos sólido. Pero Arteta mantuvo la filosofía, construyó el equipo y finalmente recogió el fruto de años de trabajo.

El título de 2025-26 no es solo un trofeo. Es la validación de un proyecto que muchos cuestionaron y que hoy se convierte en el más exitoso del fútbol inglés en este momento.

El fin de una sequía histórica

La última vez que Arsenal fue campeón de la Premier League, Thierry Henry era el rey del fútbol inglés, José Mourinho llegaba al Chelsea por primera vez y Cristiano Ronaldo era un joven promesa en el Manchester United.

Veintidós años después, los Gunners vuelven a la cima. Y esta vez, con una generación propia — construida desde adentro, con identidad y con un entrenador que nunca dejó de creer.