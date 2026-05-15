Arsenal está a un triunfo de su primer título de Premier League en 22 años, y el City necesita un milagro Los Gunners lideran con dos puntos de ventaja sobre el Manchester City con dos jornadas restantes. Esta noche hay partido de la Jornada 37. Arsenal necesita ganar uno de sus dos últimos partidos para ser campeón.

La Premier League 2025-26 está escribiendo uno de sus finales más emocionantes en años. El Arsenal de Mikel Arteta está a un solo triunfo de conquistar su primer título de liga en 22 años — desde el histórico campeonato de Los Invencibles en 2003-04. El Manchester City de Pep Guardiola sigue vivo, pero necesita prácticamente un milagro.

La tabla con dos jornadas restantes

| Pos | Equipo | PJ | Pts |

| 1° | Arsenal | 36 | ~79 |

| 2° | Manchester City | 35 | ~77 |

| 3° | Manchester United | 36 | — |

| 4° | Liverpool | 36 | — |

| 5° | Aston Villa | 36 | — |

Arsenal tiene dos puntos de ventaja sobre el City, que además tiene un partido pendiente de la Jornada 31.

El camino que le queda a cada uno

Arsenal tiene dos partidos por delante:

Jornada 37 (esta semana): Visitante

Visitante Jornada 38 (24 de mayo): vs Crystal Palace

Con ganar uno de los dos, el Arsenal es matemáticamente campeón.

Manchester City tiene tres partidos por delante — incluyendo el partido aplazado de la Jornada 31:

Partido aplazado pendiente

Jornada 37

Jornada 38 (24 de mayo): vs Aston Villa

El City necesita ganar todos sus partidos y que el Arsenal pierda los dos restantes. Un escenario casi imposible.

La historia detrás del título

El Arsenal llegó a esta temporada con la herida abierta de haber estado cerca del título en temporadas anteriores sin conseguirlo. Arteta construyó pacientemente un equipo que esta vez no falló — con Viktor Gyökeres como referente goleador, Bukayo Saka como figura y David Raya como el portero más sólido de la liga.

El último capítulo dramático llegó en la Jornada 36, cuando el Arsenal sufrió ante el West Ham hasta el último minuto para ganar 1-0 y mantener el liderato. El VAR fue protagonista en una acción que pudo haber cambiado la historia del título.

Para el City, la temporada tuvo sus propios altibajos — incluyendo un empate 3-3 ante el Everton que dejó el liderato en manos de los Gunners.

Lo que está en juego esta noche

Este viernes 15 de mayo, la Jornada 37 arranca con el partido Aston Villa vs Liverpool a las 21:00h. El Arsenal y el City también tienen sus compromisos en esta jornada — los resultados de esta semana pueden definir el título antes de la última jornada del 24 de mayo.