Arsenal vs Atlético de Madrid: todo lo que necesitas saber de la vuelta de semifinales de la Champions League El Emirates Stadium acoge este martes 5 de mayo el partido que definirá quién va a la final de Budapest. Empate 1-1 en la ida. Todo está por decidirse.

La Champions League llega a su momento de mayor tensión. Este martes 5 de mayo, el Emirates Stadium de Londres será el escenario de uno de los partidos más esperados del año: Arsenal y Atlético de Madrid se miden en la vuelta de las semifinales, con un 1-1 de la ida que deja la eliminatoria completamente abierta y un boleto a la gran final de Budapest en juego.

Los datos del partido

| Partido | Arsenal vs Atlético de Madrid |

| Fecha | Martes 5 de mayo de 2026 |

| Fase | Vuelta de semifinales — Champions League 2026 |

| Horario RD | 3:00 PM 🇩🇴 |

| Horario México | 13:00 horas |

| Horario España | 20:00 horas |

| Sede | Emirates Stadium, Londres |

| Transmisión | Disney+ (RD) · HBO Max · TNT Sports |

El antecedente: 1-1 en el Metropolitano

El partido de ida, disputado el 29 de abril en el Estadio Metropolitano de Madrid, terminó con un empate 1-1 que dejó todo abierto. Ninguno de los dos equipos pudo imponerse en casa, y ahora la eliminatoria se traslada a Londres para su desenlace definitivo.

El resultado significa que ambos equipos necesitan ganar — ya sea en tiempo regular, prórroga o penaltis — para avanzar a la final. No hay ventaja de goles de visitante ni ningún otro factor que favorezca a uno sobre el otro. Es una final anticipada.

Lo que se juega el Arsenal

Para los Gunners, este martes es una cita con la historia. Arsenal no disputa una final de Champions League desde 2006, cuando cayó ante el Barcelona en París. Han pasado veinte años de espera, y el técnico Mikel Arteta sabe que esta puede ser la noche que defina su legado en el club.

Jugar en el Emirates, con su afición empujando, es una ventaja que el Arsenal no puede desaprovechar. El estadio londinense se espera a reventar, con una atmósfera que promete ser de las más intensas de la temporada europea.

Lo que se juega el Atlético

El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone conoce mejor que nadie el sabor amargo de quedarse a las puertas de una final de Champions. Dos finales perdidas ante el Real Madrid — en 2014 y 2016 — siguen siendo una herida abierta. Esta es otra oportunidad de cerrarla.

El Cholo lleva a Londres un equipo que sabe sufrir, que sabe defenderse y que tiene en Antoine Griezmann a un jugador capaz de decidir cualquier partido en cualquier momento. El empate en Madrid fue un resultado justo, y el Atlético llega a Londres con la confianza de quien sabe que puede ganar en cualquier estadio de Europa.

¿Quién pasa a la final?

La respuesta llega este martes. El ganador del partido — en tiempo regular, prórroga o penaltis — se medirá al vencedor de la otra semifinal, Bayern Múnich vs PSG, en la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest.

Una final de Champions. Noventa minutos — o más — para decidirlo todo. El Emirates estará listo. ¿Lo estarán Arsenal y Atlético?