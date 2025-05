Con el título aún en juego y la presión de no ceder terreno, el Arsenal de Mikel Arteta recibirá al Bournemouth de Andoni Iraola en un encuentro correspondiente a la jornada 35 de la Premier League. En un Emirates que lucirá repleto, los Gunners intentarán sostener su racha positiva en casa y recuperarse del empate ante Crystal Palace. Sin embargo, no la tendrán fácil: los visitantes llegan con el ánimo alto, tras igualar con Manchester United, y quieren sorprender en Londres. Ambos equipos afrontarán el duelo con ausencias relevantes, lo que obligará a mover piezas claves en sus esquemas.

⏪ Last time we hosted the Cherries…

Saka, Trossard and Rice helped us to all three points in N5 😍 pic.twitter.com/7WiPxdk35M

— Arsenal (@Arsenal) May 3, 2025