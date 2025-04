Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Premier League no da respiro y este sábado, por la jornada 32, el Emirates Stadium será escenario de un choque que puede marcar el rumbo del tramo final del campeonato. Arsenal, segundo en la tabla y todavía con aspiraciones al título, se mide con un Brentford que busca dar el golpe en el norte de Londres y colarse en la pelea por puestos europeos.

Another London derby on the horizon ☀️ pic.twitter.com/LL0ChEHXKQ

— Arsenal (@Arsenal) April 11, 2025