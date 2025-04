Your browser doesn’t support HTML5 audio

La trigésima jornada de la Premier League nos trae un atractivo enfrentamiento entre Arsenal y Fulham en el Emirates Stadium. Con ambos equipos en la lucha por sus respectivos objetivos, los entrenadores Mikel Arteta y Marco Silva trabajan en los últimos detalles tácticos antes del choque. A continuación, analizamos las alineaciones probables y los jugadores ausentes para este crucial encuentro.

💬 "He's ready to go."

Mikel on Bukayo Saka's availability ahead of our Fulham clash 👇 pic.twitter.com/7cMS69PMgk

— Arsenal (@Arsenal) March 31, 2025