El Arsenal y el Manchester City protagonizarán este fin de semana un duelo electrizante en la Premier League, con el liderato y las aspiraciones al título en juego. Los ‘Gunners’ llegan tras una victoria ajustada ante el Wolverhampton (1-0), mientras que el conjunto de Pep Guardiola se impuso con autoridad al Chelsea (3-1) en su última presentación.

Las estadísticas previas dan un 50% de probabilidades de triunfo al City, mientras que el Arsenal cuenta con un 44% y el empate apenas un 6%. Un resultado positivo para los de Mikel Arteta significaría un golpe anímico y una declaración de intenciones en la carrera por la Premier.

