El fútbol tiene sus noches de destino. El 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest será una de ellas. El Arsenal y el París Saint-Germain disputarán una final inédita de la Liga de Campeones — la primera vez en la historia que estos dos clubes se encuentran en el partido más importante del fútbol de clubes.

Dos historias opuestas. Dos ambiciones distintas. Una sola noche para decidirlo todo.

El Arsenal: 20 años esperando este momento

Para los Gunners, llegar a esta final es el logro más grande de las últimas dos décadas. El Arsenal disputó su única final de Champions en 2006, cuando cayó ante el Barcelona en París. Desde entonces, nada. Veinte años de espera, de eliminaciones tempranas, de temporadas que prometían y no llegaban.

Este año, bajo la dirección de Mikel Arteta, el Arsenal fue el único equipo invicto en toda la Champions League, con 13 partidos sin perder. Eliminó al Atlético de Madrid en semifinales con un solitario gol de Bukayo Saka en el Emirates. Y ahora está a noventa minutos de conquistar el único trofeo que falta en su historia.

El PSG: el favorito que quiere hacer historia dos veces

Del otro lado está el vigente campeón. El PSG ganó su primera Champions la temporada pasada con una goleada de 5-0 al Inter de Milán en la final. Ahora busca algo que muy pocos clubes han logrado: el bicampeonato consecutivo.

El camino del PSG en esta edición fue espectacular. Después de terminar fuera del top-8 en la fase de liga y tener que pasar por el play-off, el equipo de Luis Enrique eliminó al Mónaco, al Chelsea, al Liverpool y finalmente al Bayern Múnich en una semifinal de película — con el 5-4 de la ida en París como el partido más emocionante de la temporada.

En la vuelta en el Allianz Arena, el PSG demostró que no es solo ataque. Dembélé marcó a los 2 minutos y el equipo controló el partido con una solidez defensiva que sorprendió a propios y extraños. Harry Kane empató en el minuto 94, pero fue demasiado tarde. El PSG es finalista.

Lo que está en juego

| | Arsenal | PSG |

| Finales de Champions | 1 (2006) | 2 (2020, 2025) |

| Títulos de Champions | 0 | 1 (2024-25) |

| Objetivo | Primera Champions de su historia | Bicampeonato |

| Entrenador | Mikel Arteta | Luis Enrique |

Dos filosofías, una final

El Arsenal representa el fútbol de organización, presión y colectivo. Arteta ha construido un equipo que defiende con intensidad, ataca con velocidad y tiene en Saka, Gyökeres y Eze a sus principales amenazas ofensivas.

El PSG es el fútbol del talento individual al servicio del colectivo. Dembélé, Kvaratskhelia, Doué y João Neves forman uno de los ataques más peligrosos de Europa, respaldados por una defensa que en Múnich demostró ser mucho más sólida de lo que muchos creían.

Luis Enrique tiene experiencia en finales de Champions — ganó la de 2015 con el Barcelona precisamente en el Allianz Arena de Múnich. Budapest será su segunda final como entrenador en la competición.

Budapest, el escenario

El Puskás Arena de Budapest, con capacidad para más de 67,000 espectadores, será el escenario de la gran final. Un estadio moderno, en una ciudad que se prepara para recibir al mundo del fútbol el 30 de mayo de 2026.

La final más esperada. El partido más grande. Y dos equipos con todo por ganar.