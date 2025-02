🔴 Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Ødegaard, Thomas Partey, Declan Rice; Nwaneri, Trossard, Raheem Sterling.

🔵 West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson; Álvarez, Soucek; Bowen, Kudus, Soler; Ferguson.

We keep pushing. pic.twitter.com/RkfftH0a8i

El Arsenal llega a este encuentro como gran favorito, con un 83% de probabilidades de victoria, frente a un 14% de chances para el West Ham y apenas un 3% de posibilidad de empate. Los dirigidos por Mikel Arteta se encuentran en la segunda posición de la tabla con 53 puntos en 25 partidos y están en plena pelea por el título de la Premier League.

Por su parte, el West Ham atraviesa un momento complicado. Se encuentra en el puesto 16, con 27 puntos en 25 encuentros, y necesita sumar urgentemente para alejarse de la zona de descenso.

✔️ Arsenal viene de vencer 2-0 al Leicester City, un resultado que les permitió mantenerse en la lucha por el campeonato. El equipo de Arteta ha mostrado solidez defensiva y equilibrio en el mediocampo, con Declan Rice desempeñando un papel clave en ambas áreas.

❌ West Ham, en cambio, cayó 1-0 ante el Brentford, en un partido donde le costó generar ocasiones de gol. Los Hammers han tenido dificultades para encontrar regularidad en la temporada, y su defensa ha sido uno de los puntos más débiles, permitiendo demasiadas llegadas al arco rival.

✅ El regreso de Declan Rice al London Stadium: Será un partido especial para el mediocampista, quien enfrentará a su exequipo tras haber sido capitán del West Ham antes de su fichaje por el Arsenal. Su influencia en el mediocampo será fundamental para los Gunners.

✅ El duelo entre Bowen y la defensa del Arsenal: Jarrod Bowen es el jugador más peligroso del West Ham en ataque y buscará aprovechar cualquier espacio que deje la defensa del Arsenal, especialmente si Timber y Lewis-Skelly se proyectan al ataque.

✅ El papel de Raheem Sterling: La incorporación del extremo inglés podría ser clave para el Arsenal en la generación de juego ofensivo, combinando con Ødegaard y Trossard.

Premier League action 🔜

📺 Go Inside Training ahead of our clash with West Ham 👇

— Arsenal (@Arsenal) February 21, 2025