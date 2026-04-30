Arsenal y Atleti se juegan la vida por un ticket a la final de Champions Tras el "tablas" 1-1 en Madrid, el Emirates Stadium será un caldero este martes. ¿Podrá Arteta frenar el colmillo del Cholo o se impondrá la garra colchonera?

¡Se acabó el tiempo de especular! La “Orejona” está ahí mismo, a la vuelta de la esquina, y el Arsenal de Mikel Arteta tiene una cita con la historia. Después de sacar un empate con sabor a gloria en el Metropolitano, los “Gunners” regresan a su patio, el Emirates Stadium, para intentar rematar a un Atlético de Madrid que, como sabemos, nunca se rinde. La moneda está en el aire y en RD ya estamos preparando el picoteo para ver quién se queda con el boleto a la gran final.

El análisis: Un empate que dejó la mecha encendida

El partido de ida fue un ajedrez táctico de 90 minutos que terminó con un 1-1 que deja todo abierto. El Arsenal mostró carácter en territorio hostil, pero el Atleti de Simeone demostró que, aunque lo arrinconen, siempre tiene una respuesta guardada en la manga. Ahora, en el norte de Londres, la historia será otra bajo las luces del Emirates.

Arsenal: El hambre de gloria en casa

Los de Londres no huelen una final de Champions desde hace más de una década y saben que esta es la oportunidad de su vida. Arteta tiene al conjunto “encendido” y confía en que el empuje de su gente sea el factor X para asfixiar la salida de los españoles. El juego de toques rápidos y la explosividad por las bandas serán las armas clave para intentar derribar el muro rojiblanco.

El Atleti: Perro viejo no late en vano

¡Cuidado con el Cholo! Si alguien sabe cómo “ensuciar” un partido y sacarlo adelante bajo presión, es el Atlético de Madrid. Los Colchoneros son expertos en la resistencia y en aprovechar ese único descuido del rival para castigar en transición. No les importa no tener la pelota; lo que les importa es estar en la final, y la experiencia en estas instancias juega a su favor.

Coordenadas del choque:

Fecha: Martes, 5 de mayo de 2026.

Hora: 21:00 (Hora local de Londres).

Escenario: Emirates Stadium, Londres.

El Gran Premio: El ganador de esta llave viajará directo a la final para enfrentar al sobreviviente entre el PSG y el Bayern Munich.

¿Se le da al Arsenal en su casa o el Cholo les hace la “maldad” y se mete en otra final?