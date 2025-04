La UEFA Champions League entra en su fase más vibrante y Arsenal y PSG están listos para inaugurar las semifinales. Este martes 29 de abril, en el Emirates Stadium de Londres, se pondrá en marcha un enfrentamiento que paralizará al continente, con dos equipos que confirmaron formaciones repletas de talento y algunas sorpresas en su nómina. Con tácticas similares pero estrategias distintas, tanto los Gunners como los parisinos buscan dar el primer golpe rumbo a la gran final en Múnich.

Mikel Arteta, quien guió a su equipo a eliminar al poderoso Real Madrid en cuartos de final, no dudó en mantener su estructura base, aunque obligado a adaptarse por las bajas. El técnico español dispondrá de un esquema 4-3-3, con algunas piezas inesperadas.

David Raya será el guardián del arco, protegido por una defensa compuesta por Jurriën Timber, William Saliba, Jakub Kiwior y el joven Myles Lewis-Skelly, que recibe una oportunidad crucial. En el mediocampo, Arteta confía en la conducción de Martin Ødegaard, acompañado por Mikel Merino y el incansable Declan Rice. Arriba, la electricidad de Bukayo Saka y Gabriel Martinelli, más la inventiva de Leandro Trossard, conformarán un tridente de ataque dinámico.

Los ausentes no son pocos ni menores: Thomas Partey, Kai Havertz, Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus, Riccardo Calafiori, Jorginho y Takehiro Tomiyasu quedaron descartados por distintas lesiones. Como alternativas estarán Kieran Tierney, Ben White, Oleksandr Zinchenko, Raheem Sterling y otros juveniles.

