Arteta y Luis Enrique se juegan la vida en Budapest por el trono de la Champions La madre de todas las batallas se traslada a Budapest y el "mambo" europeo está a punto de explotar. Análisis de una final que parece sacada de un tablero de ajedrez. Mikel Arteta y Luis Enrique, dos viejos conocidos del Barcelona, se ven las caras el 30 de mayo en el Puskás Aréna. Uno busca la primera "Orejona" para Londres; el otro, agigantar su leyenda en París.

El Arsenal busca su primera “Orejona” ante un PSG que Luis Enrique ha convertido en una roca colectiva. Tras dejar en el camino al Bayern Munich y al Atlético de Madrid, ingleses y franceses se citan el 30 de mayo en una final inédita. ¿Podrá la presión alta de Arteta romper el orden militar de “Lucho” o pesará la jerarquía parisina? ¡Se para el mundo!

La UEFA Champions League 2025/26 ya tiene a sus gladiadores para la gran definición en Hungría. Por un lado, el Arsenal, un proyecto de largo aliento que bajo el mando de Mikel Arteta ha alcanzado la madurez necesaria para asaltar el continente. Por el otro, el PSG, un equipo que finalmente entendió que el funcionamiento colectivo vale más que las figuritas de álbum, gracias a la mano de hierro de Luis Enrique.

¿Cómo puede el Arsenal romper el muro de París?

Mikel Arteta tiene una tarea titánica: desarmar a un equipo que, según sus propias palabras, “no se desordena nunca”. Estas son las claves para los Gunners:

Presión con cabeza: El Arsenal vive de la presión alta, pero ante el PSG no pueden “partirse”. Si los ingleses se lanzan al ataque y dejan espacios, Luis Enrique tiene los recursos para liquidarlos en transición.

El factor Saka: Tras ser el héroe ante el Atlético de Madrid, Bukayo Saka tendrá que ser el factor desequilibrante en una final que se prevé cerrada y definida por detalles.

Control del mediocampo: Luis Enrique ya avisó que “gana el que mejor compite cada detalle”. La batalla en la medular será el termómetro del partido; quien domine el ritmo, dominará la copa.

El PSG de Luis Enrique: El equipo por encima del nombre

Olvídense de aquel PSG que dependía de una genialidad individual. Este modelo 2026 es puro funcionamiento:

Resistencia emocional: Ya demostraron ante el Bayern Munich (global 6-5) que pueden sobrevivir al caos sin perder la estructura.

Flexibilidad táctica: Luis Enrique ha moldeado un equipo capaz de sufrir y de proponer según el momento del partido. “Daremos guerra, confiamos en nuestras armas”, aseguró el asturiano, quien ya le envió un guiño a su viejo amigo Arteta.

Una final histórica en Disney+

La cuenta regresiva ya inició. El sábado 30 de mayo será el día en que Budapest corone a un nuevo rey. ¿Veremos al Arsenal levantar su primera Champions League o será el año en que Luis Enrique le regale a París la gloria eterna que tanto han comprado y que solo ahora, con fútbol colectivo, parecen merecer?