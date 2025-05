As baixas confirmadas do Flamengo para enfrentar o Central Córdoba pela Copa Libertadores O Flamengo terá três ausências confirmadas para o duelo desta semana contra o Central Córdoba, na Argentina, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O técnico Filipe Luís não poderá contar com Everton Cebolinha, Guillermo Varela e Gonzalo Plata, todos vetados pelo departamento médico do clube.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Everton Cebolinha fora por lesão na panturrilha

Everton, atacante de 29 anos, está fora da partida por conta de uma lesão na panturrilha. O jogador deve retornar aos treinos dentro de aproximadamente uma semana, mas não foi relacionado para a viagem à Argentina.

Guillermo Varela, poupado por precaução

Varela, lateral-direito, sofreu um pisão no pé direito durante a partida contra o Cruzeiro, no último domingo (4). Após a realização de exames de imagem na segunda-feira (5), foi descartada qualquer fratura na região. Embora liberado pelo departamento médico, o jogador não estará em campo diante do Central Córdoba, mas viaja com a delegação como parte do grupo.

Por que Gonzalo Plata está fora?

Antes do embarque para a Argentina, o Flamengo divulgou um boletim médico confirmando a ausência de Gonzalo Plata. O atacante equatoriano segue em tratamento por conta de um edema ósseo no joelho direito. Segundo o clube, ele ainda sente dores, embora a situação não seja considerada grave.

Plata já havia ficado de fora do confronto contra a LDU, pelo mesmo motivo. Depois disso, atuou por 90 minutos somados nas vitórias sobre Corinthians e Botafogo-PB, mas voltou a ser preservado na última rodada do Brasileirão, novamente contra o Cruzeiro.

Confira os #Relacionados do Mengão, para a partida diante do Central Córdoba, pela @libertadores! pic.twitter.com/RWdkywZwpb — Flamengo (@Flamengo) May 6, 2025

Quando Plata pode voltar a jogar?

Ainda não há uma previsão oficial para o retorno do equatoriano. Diante da sequência intensa de jogos, o Flamengo adota cautela para evitar uma recaída e não deve forçar um retorno antecipado.

O calendário do Mengão em maio é exigente: após o duelo contra o Central Córdoba, o time recebe o Bahia no sábado (10), volta a campo no dia 15 contra a LDU no Maracanã, e encara o Botafogo no dia 18. A agenda segue com Copa do Brasil no dia 21, visita ao Palmeiras no dia 25 e, por fim, o confronto diante do Deportivo Táchira, no dia 28, encerrando a fase de grupos da Libertadores.

Balanço da temporada de Plata

Até agora, Gonzalo Plata disputou 17 partidas com a camisa rubro-negra em 2025, marcando dois gols e distribuindo três assistências. O técnico Filipe Luís espera poder contar com o atacante equatoriano em breve, principalmente diante da maratona de compromissos importantes neste mês.