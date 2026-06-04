Aseguran que Portugal tendrá penales a favor en el Mundial “como Messi en Qatar” El ex capitán de la selección uruguaya enciende la polémica mundialista al asegurar que la escuadra lusa recibirá "ayudas" arbitrales desde los doce pasos idénticas a las que, según su criterio, beneficiaron a Argentina en la pasada cita de la FIFA.