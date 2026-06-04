La efervescencia previa a los partidos de la Copa del Mundo 2026 ha alcanzado su punto máximo de ebullición, no solo por la velocidad con la que se agotan las entradas, sino por las picantes declaraciones de figuras históricas del balompié internacional. El último en sacudir el avispero mediático fue el exdefensor y legendario capitán de la selección de Uruguay, Diego Lugano, quien lanzó una severa acusación que apunta de forma directa contra Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el arbitraje de la FIFA.
Al ser cuestionado en los paneles de televisión sobre sus selecciones favoritas para levantar el codiciado trofeo en esta edición, el charrúa no se guardó nada y disparó una polémica proyección:
“Portugal va a tener penales a favor como tuvo Messi en Catar”.
Un debate histórico que fractura a la fanaticada
Las palabras de Lugano reabrieron de inmediato una vieja herida en las redes sociales, dividiendo de forma radical a los seguidores de los dos astros que han dominado el deporte en las últimas dos décadas. La caja de comentarios de Teledeportes TV se convirtió en un campo de batalla digital:
La defensa de CR7: Un sector de los fanáticos de Portugal saltó a defender al delantero de 41 años, argumentando que Cristiano no goza de la simpatía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y que, a diferencia de lo que juzgan sobre el torneo de 2022, el “Bicho” no necesita “ayudas de oficina” para trascender gracias a la profundidad de la actual plantilla lusa.
El contraataque estadístico: Por otra parte, detractores del portugués recordaron con ironía su eterno idilio con las ejecuciones desde los doce pasos tanto en clubes como en selección, ganándose el apodo popular de “Penaldo”. Asimismo, otros usuarios salieron al cruce de Lugano recordándole un dato analítico clave de la historia reciente: en la Final de Catar 2022, fue la selección de Francia la que dispuso de dos penales a su favor en un mismo compromiso.
Portugal ante la presión de la mística
Más allá de los arbitrajes, la plantilla dirigida por Roberto Martínez carga con la etiqueta de favorita gracias a contar con una de las líneas de talento más completas del planeta. Sin embargo, el entorno del fútbol no olvida que sobre Cristiano Ronaldo pesa el recuerdo de sus propias declaraciones pasadas, donde llegó a restarle valor público a la Copa del Mundo, un detalle que para los hinchas más cabalísticos y románticos del fútbol representa una afrenta difícil de perdonar ante la “mística” que envuelve al torneo más importante de la Tierra.
Con los estadios de la fase de grupos totalmente vendidos y el ambiente caldeado por las declaraciones de leyendas como Lugano, cada decisión arbitral que involucre al área de Portugal será mirada bajo una lupa gigante en este Mundial 2026.