Así era el mundo (y el deporte) la última vez que el Mundial pisó EE. UU. ¡Para que te sientas viejo! Han pasado 32 años desde aquel 1994 donde Brasil bailó samba en tierras gringas. Sin internet, con un Michael Jordan jugando pelota y un Messi que apenas caminaba, el mundo era otro. Prepárate para este viaje a la nostalgia antes de que ruede el balón en 2026.

Estamos a la puerta del Mundial 2026, pero para entender la magnitud de lo que viene, hay que mirar por el retrovisor. La última vez que Estados Unidos organizó la Copa, en 1994, la República Dominicana y el mundo vivían en una realidad que hoy parece sacada de una película de ciencia ficción. ¡Ni redes sociales, ni WhatsApp, ni “streaming”!

El año que la pelota se detuvo (y Jordan se puso los spikes)

Si usted es amante del béisbol, recordará 1994 como el año del “juidero” en las Grandes Ligas. Una huelga de peloteros en agosto dejó al mundo sin Serie Mundial. ¡Una tragedia! Mientras tanto, el más grande del baloncesto, Michael Jordan, andaba dando tumbos en las Ligas Menores buscando ser pelotero con los White Sox. ¡Cosas que solo pasan una vez en la vida!

En la NBA, sin “Su Majestad” en la duela, los Rockets de Houston se coronaron ante unos Knicks de Nueva York que todavía lloran esa final. Y en la NFL, los Cowboys de Dallas mandaban con puño de hierro.

Fútbol de leyenda: Cuando Romário era el rey

En 1994, Lionel Messi era un carajito que apenas pateaba una pelota en Rosario y Cristiano Ronaldo todavía no salía de su isla. El Balón de Oro era el italiano Roberto Baggio, quien terminó siendo el villano trágico al fallar aquel penal que le dio la cuarta corona a Brasil. En Europa, el Milán humillaba al Barça en la Champions, y en nuestra región, Vélez Sarsfield sorprendía al mundo ganando la Libertadores.

Cultura Pop: De la persecución de O. J. al Rey León

¿Se acuerdan de la persecución de O. J. Simpson en su camioneta blanca? Eso pasó mientras se jugaba el Mundial. Fue el año en que nació PlayStation, debutó la serie “Friends” y lloramos en el cine con “El Rey León”. Mientras Bill Clinton gobernaba EE. UU., el mundo celebraba la elección de Nelson Mandela en Sudáfrica.

Definitivamente, el mundo ha dado más vueltas que un pitcher de Grandes Ligas. Hoy regresamos a Estados Unidos con tecnología 5G, estadios de billones de dólares y un fútbol que ha cambiado para siempre.

¿Qué es lo que más recuerdas de 1994 o cuál es tu predicción para este regreso del Mundial a Norteamérica? ¡Saquen su bandera, armen el debate en el colmado y opinen, que la historia se escribe de nuevo!