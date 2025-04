Así está el historial entre Estudiantes de La Plata vs. Tigre El equipo de La Plata domina los antecedentes recientes y buscará extender su paternidad esta tarde en un duelo clave por el Apertura 2025.

Una rivalidad pareja que en los últimos tiempos sonríe a Estudiantes

Estudiantes de La Plata y Tigre se enfrentarán esta tarde en el Estadio UNO en un partido que puede ser decisivo para sus aspiraciones en la Zona A del Torneo Apertura 2025. Con realidades distintas pero objetivos claros, ambos llegan sabiendo que los antecedentes recientes inclinan ligeramente la balanza en favor del conjunto platense. Desde las 19:30 horas, con transmisión de ESPN Premium y arbitraje de Sebastián Zunino, el Pincha buscará hacer valer la historia a su favor.

Domina Estudiantes: El historial que alimenta la esperanza

Cuando se repasan los números que envuelven esta rivalidad, Estudiantes muestra una ventaja interesante sobre Tigre. De los 65 encuentros oficiales disputados, el elenco platense ganó en 29 ocasiones, mientras que el Matador salió victorioso en 18 oportunidades. El resto de los duelos finalizaron igualados.

El dominio del Pincha se acentúa en los partidos recientes. Durante la temporada 2024, Estudiantes se impuso en ambos compromisos oficiales: primero, con una victoria por 1-0 en el arranque de la Liga Profesional, gracias a un gol de Mauro Méndez, y luego con un 2-0 en la cuarta fecha de la Copa de la Liga, con tantos de Méndez y Leonardo Mancuso. Estos antecedentes refuerzan la confianza de un equipo que esta tarde necesita sumar de a tres para seguir soñando.

Equilibrio absoluto en Victoria

Aunque en La Plata la tendencia ha sido favorable para Estudiantes, cuando los encuentros se trasladaron a Victoria la paridad fue total. En el historial entre ambos en territorio bonaerense, cada equipo logró imponerse en 12 oportunidades. Este dato refleja que, si bien el Pincha suele hacerse fuerte en su casa, Tigre ha sabido dar pelea cada vez que actuó como local.

Sin embargo, el partido de hoy será en el UNO, donde el conjunto de Eduardo Domínguez buscará apoyarse en la estadística y en su gente para sacar adelante un compromiso vital.

Contexto actual: urgencias y ambiciones cruzadas

Estudiantes llega a este cruce tras un envión anímico importante: la victoria en Copa Libertadores ante Botafogo revitalizó a un equipo que, en el plano local, necesita sumar y esperar otros resultados para meterse entre los clasificados. No obstante, afronta bajas sensibles como la de su capitán Santiago Ascacibar, además de Ezequiel Piovi y Alexis Castro, todos ausentes por lesión.

Por su parte, Tigre llega con el boleto a octavos asegurado, tras igualar sin goles frente a Belgrano. No obstante, el Matador no se conforma y buscará mejorar su posición para intentar jugar en casa en la siguiente fase. El técnico Diego Dabove dejó en claro que no habrá especulaciones: “Vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del país, y saldremos a buscar el partido”.

En busca de escribir un nuevo capítulo

Esta tarde, en un estadio UNO repleto y con el fervor platense como marco, Estudiantes y Tigre volverán a verse las caras en un partido que promete tensión, emoción y máxima exigencia. Los antecedentes cercanos invitan al optimismo en La Plata, aunque Tigre, siempre competitivo, intentará torcer la historia.

El fútbol, como siempre, será quien dicte sentencia. A las 19:30 horas, comenzará a rodar la pelota y un nuevo episodio de esta rivalidad se pondrá en marcha, con el sueño de la Liguilla como gran recompensa.