Así funcionan los criterios de desempate de la FIFA para el Mundial 2026 ¿Adiós a la ventaja por golear a los rivales débiles? La FIFA modificó el reglamento de la fase de grupos y ahora el enfrentamiento directo tiene prioridad absoluta sobre la diferencia de goles general. Un cambio drástico que definirá los boletos a los dieciseisavos de final.