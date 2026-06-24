La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha introducido una de las modificaciones reglamentarias más drásticas y comentadas de los últimos años para la definición de su fase de grupos. En esta edición, el máximo organismo del fútbol mundial ha decidido jubilar el tradicional sistema de clasificación para otorgar prioridad absoluta al “sistema olímpico” o de enfrentamiento directo entre las selecciones. Esta revolución en el reglamento busca premiar el rendimiento en los duelos cruciales y evitar que el destino de un grupo se decida simplemente por las goleadas acumuladas ante los rivales de menor nivel competitivo.
El “Sistema Olímpico”: El duelo directo manda
La Copa del Mundo 2026 pasará a la historia no solo por sus 48 selecciones, sino por un cambio normativo radical. A partir de esta edición, cuando dos o más equipos terminen empatados en puntos en la fase de grupos, el primer criterio de desempate serán los resultados obtenidos en los partidos disputados entre las selecciones involucradas.
Con esta medida, la FIFA busca premiar el mérito deportivo en los duelos cumbre y evitar que una selección clasifique simplemente por haberle metido una goleada escandalosa al rival más débil del grupo.
La Escalera del Desempate: ¿Qué pasa si persiste la igualdad?
Si dos selecciones empatan en puntos al finalizar las tres jornadas, la calculadora de la FIFA aplicará los siguientes filtros en orden estricto de prioridades hasta romper la paridad:
Nivel 1: El minitorneo particular (Duelos directos)
1. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos oficiales entre los equipos en cuestión.
2. Mejor diferencia de goles derivada exclusivamente de los partidos jugados entre los equipos empatados.
3. Mayor número de goles anotados en los enfrentamientos directos entre las selecciones implicadas.
Nivel 2: El rendimiento general en el grupo
Solo si el Nivel 1 se mantiene en un empate absoluto (por ejemplo, si empataron su partido mutuo 1-1), la FIFA abrirá el espectro a todo el sector:
4. Mejor diferencia de goles general en todos los partidos del grupo.
5. Mayor cantidad de goles a favor anotados en todo el grupo.
El juego limpio y el Ranking FIFA como salvavidas
Si tras aplicar los cinco criterios deportivos anteriores la igualdad es milimétrica, la disciplina y los despachos dictarán la sentencia final:
Nivel 3: El criterio del Fair Play (Tarjetas)
El comportamiento en la cancha acumula puntos negativos. La selección que tenga menos penalizaciones se quedará con el boleto. El sistema de resta funciona así:
- Tarjeta amarilla: -1 punto.
- Roja por doble amonestación: -3 puntos.
- Tarjeta roja directa: -4 puntos.
- Amarilla + Roja directa al mismo jugador: -5 puntos.
Dato Clave: Las sanciones del cuerpo técnico en la banca también suman puntos negativos en esta tabla de disciplina.
Nivel 4: La última instancia
6. El Ranking Oficial de la FIFA: Si la paridad persiste tras las tarjetas, se clasificará la selección que esté mejor ubicada en el ranking mundial de la FIFA (utilizando ediciones anteriores en orden retroactivo si fuera necesario). Se elimina así el azar del viejo sorteo en urna.