La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha ingresado oficialmente en los libros de historia por el dramatismo, la paridad y la brutalidad de su nueva etapa de eliminación directa. El formato de 48 participantes, instaurado por primera vez en esta edición número 23 de la cita ecuménica, completó sus primeros compromisos de 16avos de final dejando un tendal de gigantes caídos en el camino y sellando la clasificación matemática de las primeras diez selecciones a los octavos de final.
El gran terremoto de la jornada se escenificó en el estadio de Boston, donde la Selección de Paraguay dio el golpe más grande del torneo al eliminar a Alemania en tanda de penales (4-3) tras igualar 1-1 en los 120 minutos de juego reglamentario. Los paraguayos, dirigidos por Gustavo Alfaro, contaron con la complicidad heroica del arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, quien detuvo los cobros de Kai Havertz y Nick Woltemade para dejar la mesa servida al defensor de Lanús, José Canale, quien sentenció la clasificación guaraní. En octavos de final, Paraguay afrontará un reto colosal ante Francia, que despachó con autoridad y sin despeinarse por 3-0 a Suecia con un doblete del encendido Kylian Mbappé.
Casi en simultáneo, el continente africano volvió a festejar gracias a Marruecos, que sacó del mapa a la poderosa escuadra de los Países Bajos también desde los doce pasos (3-2) tras un agónico empate 1-1 en los 90 reglamentarios, gracias a un testarazo salvador de Issa Diop en el minuto 91. La mística del arquero Yassine Bounou en los penales pesó más, y ahora los marroquíes se citarán en octavos ante una sorprendente Canadá, que venció 1-0 a Sudáfrica en Los Ángeles con anotación de Stephen Eustáquio.
Gigantes que sufren y el despertar de los anfitriones
Por la otra llave del cuadro, el pentacampeón del mundo, Brasil, tuvo que apelar a la casta para remontarle el partido a Japón por 2-1 en Houston, gracias a los testarazos de Casemiro y un gol agónico de Gabriel Martinelli en el tiempo añadido. La Canarinha tendrá un choque de alto voltaje en octavos de final ante Noruega, escuadra que se metió en la fiesta de los 16 mejores gracias a su goleador Erling Haaland, quien rompió el empate al final para decretar el 2-1 definitivo sobre Costa de Marfil.
El plato fuerte para los aficionados locales se concretó con las clasificaciones de los coanfitriones de la Concacaf. México rompió un maleficio de 40 años sin superar una llave de eliminación directa al blanquear por 2-0 a Ecuador, desatando una fiesta nacional que se trasladará este domingo 5 de julio al Estadio Azteca, donde recibirán a la siempre temible Inglaterra de Thomas Tuchel, que sufrió al extremo para remontar y vencer 2-1 a la República Democrática del Congo con un doblete de Harry Kane.
Asimismo, Estados Unidos hizo los deberes al despachar 2-0 a Bosnia y Herzegovina con anotaciones de Folarin Balogun y un tiro libre soberbio de Malik Tillman. Los dirigidos por Mauricio Pochettino viajarán inmediatamente a la Costa Oeste para escenificar un choque de pronóstico reservado el lunes 6 de julio en Seattle ante Bélgica, combinado que obró el milagro de la semana al levantar un 0-2 en contra ante Senegal para imponerse 3-2 en la prórroga.
Calendario Oficial de los Octavos de Final
A falta de completarse las últimas seis llaves de 16avos de final entre el jueves y el viernes (donde se incluye el debut eliminatorio de la Argentina de Lionel Messi ante Cabo Verde), las fechas y sedes de la ronda de octavos de final están programadas de la siguiente manera:
Sábado 4 de julio
- Paraguay vs. Francia | Estadio de Filadelfia.
- Canadá vs. Marruecos | NRG Stadium de Houston.
Domingo 5 de julio
- Brasil vs. Noruega | MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- México vs. Inglaterra | Estadio Azteca de la Ciudad de México.
Lunes 6 de julio
- Estados Unidos vs. Bélgica | Lumen Field de Seattle.
- Ganador 11 (Portugal/Croacia) vs. Ganador 12 (España/Austria) | AT&T Stadium de Dallas.
Martes 7 de julio
- Ganador 14 (Argentina/Cabo Verde) vs. Ganador 16 (Australia/Egipto) | Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
- Ganador 13 (Suiza/Argelia) vs. Ganador 15 (Colombia/Ghana) | BC Place de Vancouver.