Con las primeras dos jornadas de la fase de grupos oficialmente en los libros para las 48 selecciones, el panorama competitivo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 empieza a decantar a los verdaderos depredadores del torneo. El analista Tim Crean actualizó el prestigioso Power Ranking de los 10 favoritos al título, trayendo consigo un cambio de guardia en la cumbre y la estrepitosa caída de varias potencias del Viejo Continente.
Tabla General: El Top 10 del Mundial 2026 (Boletín Nº 2)
Análisis a fondo: Luces y sombras de los favoritos
El cambio de guardia: Francia duerme en el trono
Los vigentes subcampeones del mundo asaltaron el primer lugar que defendía Argentina. La razón es simple: los galos no dependen de una sola figura. Mientras Kylian Mbappé rinde a nivel de superestrella, el “reparto de lujo” encabezado por el vigente Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y el eléctrico Michael Olise, los convierte en una pesadilla indescifrable para cualquier zaga defensiva.
Por el contrario, Argentina desciende al segundo escalón. Aunque conserva la columna vertebral del campeonato de Catar, el análisis es severo: “Hasta que alguien que no sea Lionel Messi anote un gol, es difícil decir que son el mejor equipo del torneo”. Las críticas también apuntan a la pizarra de Lionel Scaloni por mantener la titularidad de Lautaro Martínez sobre Julián Álvarez.
EL FACTOR POCHETTINO ELEVA AL TEAM USA: El impacto del estratega argentino Mauricio Pochettino en la selección de Estados Unidos (Nº 7) ha modificado por completo el techo competitivo del equipo de las barras y las estrellas. Con ajustes tácticos de primer nivel y el inminente regreso de Christian Pulisic al 100% de sus condiciones para los dieciseisavos de final, los norteamericanos apuntan como mínimo a los cuartos de final, soñando con firmar su mejor actuación en una Copa del Mundo desde la mítica edición de 1930.
Inglaterra se estrella; Brasil se mete a la discusión
Los dirigidos por Thomas Tuchel protagonizaron la mayor decepción de la jornada con su gris empate sin goles ante Ghana, exhibiendo una alarmante rigidez y falta de variantes que los hizo caer al quinto puesto. En contraste, los Países Bajos de Ronald Koeman dieron el salto más grande (+3) tras triturar 5-1 a Suecia, demostrando la jerarquía táctica de su seleccionador.
Finalmente, el Top 10 le cerró las puertas a una decepcionante Alemania para darle la bienvenida a Brasil. Aunque vencer a Haití no sea la prueba más exigente, la fisonomía del ataque comandado por Vinícius Jr., combinada con la comodidad de Carlo Ancelotti en el banquillo y el posible retorno de Neymar como inyección moral, transforma a la “Canarinha” en el rival que absolutamente nadie querrá cruzarse en las llaves de eliminación directa.