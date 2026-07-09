Así marcha el ranking al Balón de Oro 2026 tras los octavos de final del Mundial Lionel Messi lidera las planillas perimetrales rumbo al galardón de octubre, acosado de cerca por el poderío goleador de Kylian Mbappé y el vigente rey del planeta, Ousmane Dembélé.

La fisonomía del fútbol de élite ha entrado en su etapa más determinante del año y las oficinas de votación para el Balón de Oro 2026 ya tienen sus radares fijos en los sobrevivientes de la Copa del Mundo. Con las pizarras oficiales configuradas para los cuartos de final, los rendimientos individuales en el torneo de vanguardia de la FIFA han generado un auténtico sismo en las proyecciones de los peritos. La tendencia es proactiva y lineal: quien consiga levantar la ansiada Copa el próximo 19 de julio amarrará de forma casi unánime los votos necesarios para coronarse en la gala de octubre.

El top 10 mundial exuda una fricción competitiva salvaje, combinando los éxitos de la temporada de clubes en Europa con las gestas épicas en las canchas norteamericanas. Mientras figuras de cartel como Luis Díaz (Colombia) se despidieron con honores en los penales ante Suiza, y Vinícius Junior (Brasil) sufrió un doloroso declive perimetral tras caer eliminado ante la sorprendente Noruega, la cúspide del ranking se ha transformado en un búnker exclusivo para los delanteros más dominantes de nuestra era.

El Top 5 de los elegidos: Entre el Androide y el vigente Rey

La fisonomía de vanguardia en la carrera por el máximo galardón individual del planeta se reduce a cinco nombres propios que tienen las redes en llamas:

5. Michael Olise (Francia / Bayern Múnich): Su cotización perimetral sube partido a partido. Tras firmar una campaña descomunal en la Bundesliga, el extremo conforma un tridente de deidad con Dembélé y Mbappé que tiene a Francia como el roster más caro de los cuartos de final.

4. Harry Kane (Inglaterra / Bayern Múnich): El ariete de los “Tres Leones” está esculpiendo un año brutal bajo las órdenes de Thomas Tuchel. Tras salvar a su bando con un doblete ante el Congo, Kane hizo historia al superar oficialmente a Pelé en la lista de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales, preparándose ahora para un choque sísmico ante la Noruega de Erling Haaland (quien marcha 6.º en la carrera tras facturar 7 goles en el torneo).

3. Ousmane Dembélé (Francia / PSG): El vigente ganador del Balón de Oro 2025 sigue firme en su misión de retener la corona. Con un registro quirúrgico de cuatro goles en cuatro partidos, el atacante galo le pelea el protagonismo a sus propios compañeros de bando.

La batalla final: Messi contra el legado de Mbappé

Las dos primeras posiciones del ranking configuran un duelo poético que paraliza las pantallas del mundo. En la segunda casilla presiona con fuerza Kylian Mbappé, quien ya acumula 7 dianas en esta edición tras coronarse como el Pichichi de LaLiga y máximo artillero de la UEFA Champions League con la indumentaria del Real Madrid. El astro francés busca quebrar todos los récords históricos de la competición y asaltará los cuartos ante Marruecos con el objetivo de destronar al líder absoluto del escalafón.

Ese lugar de honor le pertenece, de forma indiscutible, a Lionel Messi. El capitán de la Selección de Argentina comanda las planillas gracias a una prestación de deidad con la Albiceleste. Tras guiar al equipo en la agónica y dramática remontada 3-2 sobre Egipto, el “10” comanda la tabla de goleo del Mundial con 8 tantos (alcanzando los 21 de por vida en citas mundialistas), quedando a un solo grito de superar su mítica producción de Qatar 2022.

El planeta fútbol se rinde ante los libros de récords de Messi. Los cuartos de final ante la Suiza de Rubén Vargas serán la próxima aduana para un futbolista inquebrantable que, a base genialidad pura, se niega a ceder el trono del deporte rey.