Así marcha la tabla de goleadores por la Bota de Oro del Mundial 2026 Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran de forma lineal la carrera con ocho dianas cada uno. Con Inglaterra, Argentina y España aún en competencia, la definición promete un cierre de alta fidelidad.

Este Mundial extendido de 48 selecciones nos está regalando una efectividad de cara al arco sencillamente espectacular. A diferencia de otras ediciones donde los goleadores avanzaban a cuentagotas, las pizarras de Norteamérica 2026 registran promedios altísimos y candidaturas muy sólidas que se definirán en los últimos tres partidos del calendario (las semifinales, el juego por el tercer puesto y la gran final).

A continuación, te presentamos la planilla oficial y depurada con los máximos artilleros del campeonato, diferenciando claramente quiénes siguen activos en la contienda y quiénes se han despedido de las canchas norteamericanas.

Tabla de máximos goleadores – Mundial 2026

Pos. Jugador Selección Goles Netos Estado Actual en el Torneo 1° Lionel Messi Argentina 8 Activo (Semifinal vs. Inglaterra) 2° Kylian Mbappé Francia 8 Activo (Disputará el 3er Puesto) 3° Erling Haaland Noruega 7 Eliminado en Cuartos de Final 4° Harry Kane Inglaterra 6 Activo (Semifinal vs. Argentina) 5° Jude Bellingham Inglaterra 6 Activo (Semifinal vs. Argentina) 6° Mikel Oyarzabal España 5 Activo (Clasificado a la Gran Final) 7° Julián Quiñones México 4 Eliminado en Octavos de Final 8° Vinícius Jr. Brasil 4 Eliminado en Octavos de Final 9° Ousmane Dembélé Francia 4 Activo (Disputará el 3er Puesto)

Los favoritos al trono

Lionel Messi (8 goles – Activo)

A sus 39 años de edad, el capitán de la Albiceleste sigue desafiando las leyes de la longevidad deportiva. Messi ha perforado las redes en casi todas sus presentaciones —incluyendo un triplete en el debut ante Argelia— quedándose en blanco únicamente ante Suiza. Con 21 goles en su historial personal, ya se erige como el máximo anotador histórico en los folios de las Copas del Mundo.

Kylian Mbappé (8 goles – Activo)

El atacante galo, ganador de la Bota de Oro en Catar 2022, no pudo descifrar el cerrojo táctico de España en las semifinales, pero sus ocho conquistas previas lo mantienen en la cima. Mbappé tendrá en el partido por el tercer puesto su última oportunidad en las planillas para despegarse de Messi y retener su corona de artillero.

La amenaza de los Tres Leones: Harry Kane y Jude Bellingham (6 goles – Activos)

La dupla ofensiva de Inglaterra llega con el cañón cargado a la semifinal de Atlanta. Bellingham ha aparecido en los pasajes de alta presión firmando dobletes ante México y Noruega, mientras que Kane sigue siendo la referencia de área más temida del paddock internacional. El que logre salir airoso del cruce ante Argentina se colocará en una posición inmejorable para asaltar el liderato en la gran final.

Mikel Oyarzabal (5 goles – Activo)

La gran sorpresa en las pizarras de Luis de la Fuente. El delantero de la Real Sociedad ha facturado cinco dianas de alta fidelidad, incluyendo el cobro de penal que abrió el camino del triunfo ante Francia en Dallas. Con el boleto asegurado para el partido del domingo en Nueva Jersey, Oyarzabal corre como el “caballo negro” de la contienda.