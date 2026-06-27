La ampliación de la Copa del Mundo 2026 a 48 selecciones nos regala la etapa más electrizante del torneo: los dieciseisavos de final. A partir de este domingo 28 de junio y hasta el viernes 3 de julio, se disputarán un total de 16 batallas a partido único en suelo norteamericano. Las reglas están claras: en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, habrá prórroga y, de persistir la igualdad, los penales dictarán sentencia.
A continuación, te presentamos el mapa oficial de las llaves que definirán el rumbo hacia la gran final del 19 de julio.
Los cruces confirmados al día de hoy
Gracias al cierre de los grupos más recientes, la FIFA ya ha oficializado varios duelos de alto voltaje que paralizarán las pantallas de nuestro país:
Argentina vs. Cabo Verde: El histórico choque entre la vigente campeona del mundo liderada por Lionel Messi y los sorprendentes e invictos “Tiburones Azules” se jugará el 3 de julio en el Miami Stadium.
Costa de Marfil vs. Noruega: Erling Haaland y el orgullo vikingo se medirán al poderío africano el 30 de junio en Dallas.
Australia vs. Egipto: Los “Socceroos” retarán a los “Faraones” de Mohamed Salah el 3 de julio en el Dallas Stadium.
Francia vs. Suecia: Kylian Mbappé y los galos buscarán los octavos el 30 de junio en el New York New Jersey Stadium.
Brasil vs. Japón: El “Scratch” se medirá a los nipones el 29 de junio en Houston.
Países Bajos vs. Marruecos: Choque de élite programado para el 29 de junio en Monterrey.
Sudáfrica vs. Canadá: Los locales abrirán los fuegos de la ronda este 28 de junio en Los Ángeles.
Alemania vs. Paraguay: Los teutones chocarán ante la garra guaraní el 29 de junio en Boston.
Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: El anfitrión buscará su boleto el 1 de julio en San Francisco.
Las llaves proyectadas (A la espera de confirmación matemática)
Con los últimos cupos de los mejores terceros por definirse, así marchan las proyecciones provisorias para el resto de los emparejamientos:
México vs. Ecuador (30 de junio, Ciudad de México)
Inglaterra vs. Senegal (1 de julio, Atlanta)
Bélgica vs. Corea del Sur (1 de julio, Seattle)
España vs. Austria (2 de julio, Los Ángeles)
Portugal vs. Ghana (2 de julio, Toronto)
Suiza vs. Irán (2 de julio, Vancouver)
Colombia vs. Croacia (3 de julio, Kansas City)
El camino a los Octavos de Final
Las 16 selecciones que logren sobrevivir a este auténtico coliseo romano avanzarán a la tradicional Ronda de 16 (Octavos de final), la cual se disputará sin anestesia entre el 4 y el 7 de julio en sedes icónicas como Filadelfia, Houston, Vancouver y el Estadio Azteca de la Ciudad de México. ¡Se terminaron las matemáticas de la fase de grupos y arranca el verdadero Mundial!