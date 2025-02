Un desafío clave en Villa Park

Este miércoles, el Aston Villa recibirá al Liverpool en un duelo crucial por la jornada 29 de la Premier League. Mientras los de Unai Emery buscan recuperar su mejor versión tras una serie de resultados irregulares, los dirigidos por Arne Slot llegan con la motivación de mantenerse firmes en la cima del campeonato.

Aston Villa: Fortín en casa, pero con dudas

Pese a mantenerse invicto en Villa Park durante la presente temporada, el Aston Villa no ha logrado transformar esa solidez en una racha de victorias recientes. En sus últimos cuatro partidos en casa, los ‘Villanos’ solo han conseguido una victoria, empatando contra West Ham (1-1) e Ipswich Town (1-1), este último encuentro con un jugador de más por casi una hora.

La falta de contundencia en ataque ha sido un problema recurrente. El equipo desaprovechó oportunidades claras ante Ipswich, registrando un xG que indicaba que podría haber anotado hasta ocho goles más en sus últimos encuentros. Además, las lesiones han diezmado la defensa, obligando a Emery a improvisar con Boubacar Kamara en la zaga central. Sin embargo, tras su última lesión, el DT español deberá encontrar nuevas soluciones para un equipo que también ha sufrido en la retaguardia.

Liverpool: Un líder que no quiere sorpresas

Los ‘Reds’ llegan a este compromiso tras vencer por 2-1 al Wolverhampton, un partido que reflejó tanto su potencial ofensivo como ciertos problemas para cerrar los encuentros. Luis Díaz y Mohamed Salah anotaron los goles que dieron la ventaja al Liverpool en la primera mitad, pero el equipo sufrió en la segunda parte tras el descuento de Matheus Cunha.

La escuadra de Slot sabe que no puede permitirse tropiezos en una lucha por el título que sigue apretada. A pesar de liderar con comodidad, su actuación ante los Wolves dejó ciertas dudas. “Sentí que los jugadores no estaban completamente satisfechos con la victoria. Eso demuestra lo bien que lo hemos hecho esta temporada, pero también que debemos mantener la mentalidad ganadora”, declaró el entrenador neerlandés tras el último partido.

⚪️ MATCHDAY ⚪️

We travel to Aston Villa in the @premierleague 👊#WalkOn | #AVLLIV pic.twitter.com/q7wWMcHGbQ

— Liverpool FC (@LFC) February 19, 2025