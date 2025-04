Aston Villa, dirigido por Unai Emery, viene de golear 3-0 a Brighton con goles de Asensio, Rashford y Malen. El equipo ocupa la séptima posición con 48 puntos, peleando por entrar a competiciones europeas.

Nottingham Forest, bajo el mando de Nuno Espírito Santo, atraviesa un gran momento tras vencer a Manchester United (1-0) y a Ipswich (4-2). Está tercero con 57 puntos, consolidado en zona de Champions.

It's a 17:30 kick-off in B6, but what time will you be watching our Premier League fixture against Nottingham Forest at? 🌍 pic.twitter.com/spdqVBHjYi

— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 5, 2025