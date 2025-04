Este martes 15 de abril, Villa Park será el escenario de un enfrentamiento vibrante entre Aston Villa y Paris Saint-Germain, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024/25. Tras caer 3-1 en el Parque de los Príncipes, el equipo dirigido por Unai Emery confía en su fortaleza como local para dar vuelta la eliminatoria y volver a una semifinal continental después de más de cuatro décadas.

Del otro lado, el PSG de Luis Enrique llega con ventaja y con una plantilla cargada de talento joven, como Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, decididos a llevar al club francés a una nueva semifinal europea.

Unai's talking points from this afternoon's press conference 👇 #UCL

El conjunto de Birmingham atraviesa un gran momento competitivo. En la Premier League, viene de golear 3-0 al Southampton, con una actuación destacada de Ollie Watkins, quien volvió a marcar. Además, el club sigue apuntalando su proyecto de largo plazo: renovó a Morgan Rogers hasta 2030 tras su gran desempeño en Europa y concretó el fichaje de Jaden Philogene, superando incluso el interés del FC Barcelona.

Unai Emery, además de su experiencia en torneos internacionales, cuenta con una base sólida y el respaldo de una afición que no ha visto perder a su equipo en los últimos 17 partidos como local en competiciones europeas.

Alineación probable de Aston Villa (4-2-3-1):

Portero: Dibu Martínez

Defensas: Lucas Digne, Pau Torres, Tyrone Mings, Matty Cash

Centrocampistas: Kamara, Tielemans; McGinn, Jacob Ramsey, Morgan Rogers

Delantero: Ollie Watkins

El PSG llega con la eliminatoria parcialmente resuelta, tras imponerse 3-1 en la ida gracias a los goles de Kvaratskhelia, Doué y Nuno Mendes. A pesar de estar en medio de un conflicto legal con Kylian Mbappé, quien reclama 55 millones de euros por primas impagas, el equipo mantiene su enfoque en lo deportivo.

Luis Enrique ha logrado consolidar un grupo menos dependiente de las individualidades y más enfocado en el juego colectivo, lo que se ha traducido en una temporada sólida e invicta en este 2025.

Alineación probable del PSG (4-3-3):

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves

Delanteros: Kvaratskhelia, Dembélé, Doué

The second leg at Villa Park is 🔜 #UCL pic.twitter.com/0yRvif2pKr

— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 14, 2025