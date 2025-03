Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 30 de marzo, Preston North End y Aston Villa se enfrentarán en un duelo crucial por los cuartos de final de la FA Cup en el legendario estadio Deepdale. Mientras los locales intentan revivir sus mejores épocas en el fútbol inglés, los visitantes llegan con la ambición de seguir avanzando en un torneo que no ganan desde 1957.

Con realidades opuestas en la actualidad, Preston apuesta a la mística de la FA Cup para dar el golpe ante un Aston Villa que, bajo el mando de Unai Emery, vive una de sus mejores temporadas en años.

Preston North End es un club con una tradición innegable en el fútbol inglés. Fue el primer campeón de liga en la historia y ganó la FA Cup en dos ocasiones. Sin embargo, sus épocas doradas quedaron atrás, y desde hace décadas deambula por las divisiones inferiores.

Actualmente, bajo la dirección de Paul Heckingbottom, el equipo ocupa la mitad de la tabla en el Championship y su rendimiento ha sido irregular. Sin embargo, en la FA Cup ha logrado sortear cada fase con inteligencia, eliminando a Charlton, Wycombe y Burnley sin haber enfrentado a ningún equipo de la Premier League hasta ahora.

Para este crucial duelo, Preston apostará por un esquema 5-3-2, con un bloque defensivo sólido comandado por Lewis Gibson y Liam Lindsay, mientras que en ataque confiarán en la dupla conformada por Emil Riis y Will Keane. Las bajas de jugadores clave como Milutin Osmajic y Brad Potts complican el panorama, pero el equipo intentará compensar con una entrega absoluta.

El Aston Villa de Unai Emery está viviendo una temporada ilusionante. En la Premier League, los “Leones” se encuentran en plena lucha por los puestos europeos, mientras que en la Champions League han alcanzado los cuartos de final, demostrando su crecimiento bajo la dirección del técnico español.

Su camino en la FA Cup ha sido más complicado que el de Preston, ya que ha tenido que eliminar a West Ham y Tottenham, dos rivales de la Premier League. Ahora, con un plantel reforzado y en gran forma, Villa apunta a seguir su marcha en busca de un título que no conquista desde hace 68 años.

Para este encuentro, Emery utilizará su característico 4-2-3-1, con Emiliano Martínez en el arco, una defensa liderada por Pau Torres y Ezri Konsa, y un mediocampo donde Youri Tielemans y Boubacar Kamara serán fundamentales en la recuperación y distribución del juego. En ataque, la velocidad y desequilibrio de Marcus Rashford y Marco Asensio buscarán asistir a Ollie Watkins, quien llega en gran momento goleador.

