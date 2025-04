Aston Villa se juega mucho este sábado ante Nottingham Forest, y bajo los palos volverá a estar uno de sus pilares más confiables: Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero argentino de 32 años, campeón del mundo y figura indiscutida del equipo dirigido por Unai Emery, no solo destaca por su presencia imponente, sino también por una campaña individual que lo ubica entre los mejores porteros de la Premier League.

Con números sólidos, intervenciones determinantes y una mentalidad ganadora que contagia, Dibu llega a esta nueva fecha con un nivel que ilusiona a los hinchas de los Villanos.

Dibu Martínez and Aston Villa have qualified to the quarter finals of Champions League 💜 pic.twitter.com/xpqPlSlBpW

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 12, 2025