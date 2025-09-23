Athletic Club vs Girona: ¿Quién llega mejor al esperado duelo en San Mamés? El conjunto vasco atraviesa una racha negativa que preocupa a su afición, mientras que el Girona tampoco vive su mejor momento y necesita sumar con urgencia para no seguir cayendo en la clasificación.

Un Athletic en busca de respuestas

El equipo dirigido por Ernesto Valverde inició la temporada con buenas sensaciones, pero las últimas semanas han sido un golpe de realidad. Los bilbaínos suman tres derrotas consecutivas entre Liga y Champions, lo que los ha relegado a la octava posición con 9 puntos en cinco jornadas.

La falta de gol se ha convertido en el principal problema: en los últimos tres compromisos oficiales no pudieron marcar, algo inusual para un equipo acostumbrado a generar peligro ofensivo. La caída más reciente fue ante el Valencia en Mestalla (0-2), en un encuentro condicionado por la expulsión de Dani Vivian en la segunda parte.

Últimos 5 partidos del Athletic Club

Valencia 2-0 Athletic (La Liga) – Derrota

Athletic 0-2 Arsenal (Champions) – Derrota

Athletic 0-1 Alavés (La Liga) – Derrota

Osasuna 1-0 Athletic (Amistoso) – Derrota

Betis 1-1 Athletic (La Liga) – Empate

Girona, con dudas pero menos castigado

El Girona de Míchel tampoco atraviesa su mejor momento, aunque llega con un margen más optimista que su rival. Los catalanes, que sorprendieron en temporadas pasadas con su fútbol ofensivo, hoy buscan recomponer su confianza tras resultados que los alejaron de los primeros lugares.

El mal arranque en Liga, sumado a un calendario exigente, ha encendido las alarmas, pero el equipo mantiene un espíritu competitivo y sabe que un triunfo en San Mamés podría ser el punto de inflexión que necesitan para escalar en la tabla.

Últimos 5 partidos del Girona

Athletic 3-0 Girona (La Liga) – Derrota

Girona 1-2 Athletic (La Liga) – Derrota

Athletic 3-2 Girona (La Liga) – Derrota

Girona 1-1 Athletic (La Liga) – Empate

Athletic 2-3 Girona (La Liga) – Victoria

Un duelo marcado por la necesidad

La historia reciente entre ambos muestra una ligera superioridad del Athletic, con cinco victorias en los últimos diez enfrentamientos. Sin embargo, Girona ha demostrado que sabe cómo incomodar a los leones, incluso en San Mamés.

Con ambos equipos golpeados por resultados adversos, el partido no solo será un choque por los puntos, sino también una prueba de carácter para reencontrarse con la confianza. El que logre imponerse, podría marcar un antes y un después en su campaña.