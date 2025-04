Athletic Club vs. Las Palmas: Alineaciones confirmadas y todo lo que necesitas saber Ernesto Valverde perfila un once competitivo con el objetivo de defender la cuarta plaza, mientras Diego Martínez reconstruye su once con múltiples ausencias en plena lucha por la permanencia.

El telón se vuelve a levantar en San Mamés, esta vez con un duelo que enfrenta realidades opuestas. Athletic Club y UD Las Palmas se ven las caras este miércoles desde las 14:00 horas en la jornada 33 de LaLiga EA Sports. El equipo rojiblanco, con la mirada fija en la Champions, recibe a un conjunto canario que llega al límite, golpeado por las bajas y con la urgencia de sumar para no hundirse en la zona roja. Las miradas estarán puestas no solo en el resultado, sino en las decisiones de ambos técnicos a la hora de confeccionar sus alineaciones, donde las lesiones, el cansancio acumulado y las sanciones están marcando la previa. Athletic ajusta el once con Nico entre algodones Ernesto Valverde ha tenido que lidiar con un calendario feroz que no ha dado tregua desde que comenzó abril. Tras la dura derrota en el Bernabéu y con apenas 70 horas de descanso, el entrenador del conjunto bilbaíno se verá obligado a mover piezas, aunque manteniendo la columna vertebral de su equipo. La gran incógnita pasa por la situación física de Nico Williams, aún con molestias derivadas de una pubalgia que lo dejó fuera de la última jornada. Todo indica que el extremo no llegará a tiempo y no será de la partida, por lo que el protagonismo ofensivo recaerá en jugadores como Álex Berenguer y Álvaro Djaló, encargados de acompañar al goleador Gorka Guruzeta. En la medular, Mikel Vesga y Beñat Prados tendrán la responsabilidad de manejar los tiempos y sostener el equilibrio ante un rival que suele poblar el centro del campo. En defensa, se espera una zaga titular con Gorosabel y Boiro en los laterales, flanqueando a la dupla de centrales Unai Núñez y Aitor Paredes. Alineación probable del Athletic Club: Sistema táctico: 4-3-3

Portero: Unai Simón

Defensas: Andoni Gorosabel, Unai Núñez, Aitor Paredes, Adama Boiro

Mediocampistas: Mikel Vesga, Beñat Prados, Unai Gómez

Delanteros: Álvaro Djaló, Álex Berenguer, Gorka Guruzeta Desde el banquillo, Valverde tendrá recursos importantes como Iñaki Williams, Sancet, Vivian, Yuri o De Marcos, todos preparados para entrar y cambiar el guion si el partido se complica. 🔜 #AthleticLasPalmas 👌 Últimos detalles antes de volver a competir en @laliga en San Mamés. #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/8HShwEJley — Athletic Club (@AthleticClub) April 22, 2025 Las Palmas, entre ausencias clave y urgencias Del otro lado, la UD Las Palmas llega a Bilbao con la soga al cuello. Si bien los triunfos recientes ante Getafe y Atlético de Madrid renovaron algo de esperanza, las bajas para esta jornada obligan a Diego Martínez a improvisar. Javi Muñoz no estará disponible por lesión y Fábio Silva —autor del gol del triunfo ante el Atleti— también se pierde el choque por molestias físicas y sanción, tras ver su quinta amarilla. A estas ausencias se suman las ya conocidas de Jasper Cillessen, Kirian Rodríguez y Benito Ramírez, lo que deja al equipo isleño muy limitado en alternativas de calidad. El técnico apostaría por un 4-4-2 que refuerce la contención en el medio, con Bajcetic y Essugo como pulmones, y Campaña y Moleiro encargados de la transición ofensiva. En ataque, el peso recaerá sobre Sandro Ramírez y Oliver McBurnie, dos delanteros que deberán aprovechar cualquier oportunidad en un estadio siempre complejo. Alineación probable de Las Palmas: Sistema táctico: 4-4-2

Portero: Dinko Horkaš

Defensas: Viti Rozada, Álex Suárez, Scott McKenna, Mika Mármol

Mediocampistas: Stefan Bajcetic, Dario Essugo, Alberto Moleiro, José Campaña

Delanteros: Sandro Ramírez, Oliver McBurnie Desde el banco, los nombres de Marvin Park, Enzo Loiodice y Jaime Mata aparecen como alternativas para dar oxígeno o intentar un giro en el desarrollo del partido. 🆙😀 ¡Completamos el entrenamiento en la Ciudad Deportiva! #AthleticLasPalmas ⚔️ #LaUniónHaceLasPalmas #LaUniónDePorVida #75AniversarioUD pic.twitter.com/hJhyZujQMG — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) April 22, 2025 Un duelo con peso en ambos extremos de la tabla El enfrentamiento en San Mamés se presenta con dos motivaciones muy distintas: el Athletic defiende una plaza europea de lujo, mientras Las Palmas lucha por aferrarse a la categoría. Los vascos, sólidos en casa durante toda la temporada, saben que este tipo de partidos no se pueden escapar si quieren volver a codearse con la élite del continente. Para los canarios, cada punto es oro. Salir ilesos de Bilbao sería una gesta que podría marcar el camino hacia la salvación, pero la fragilidad del equipo ante tantas ausencias deja en el aire una tarea compleja. Ficha del partido Partido: Athletic Club vs UD Las Palmas

Fecha: Miércoles, 23 de abril de 2025

Hora: 14:00 (hora local)

Estadio: San Mamés, Bilbao (capacidad: 53,289 espectadores)

Árbitro principal: Isidro Díaz de Mera (Castilla-La Mancha)

VAR: Carlos del Cerro Grande Las alineaciones definirán más que un partido Con dos realidades opuestas, pero igual necesidad de sumar, Athletic y Las Palmas protagonizan un duelo marcado por la gestión de las bajas y el pulso anímico en el tramo decisivo de la temporada. San Mamés dictará sentencia. ¿Consolidará el Athletic su sueño europeo o saldrá Las Palmas con vida de una de las plazas más difíciles de España? Las respuestas, en noventa minutos.