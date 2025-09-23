Athletic Club y Girona llegan al duelo con múltiples bajas sensibles Ambos equipos afrontan el compromiso con una lista considerable de ausencias por lesiones y suspensiones que condicionarán los planteamientos de Ernesto Valverde y Míchel.

El Athletic Club no podrá contar con varias piezas claves. Daniel Vivian y Álex Padilla cumplirán sanción tras ver la tarjeta roja, mientras que tres jugadores de peso se perderán el encuentro por distintas lesiones. Nico Williams, aún en proceso de recuperación de una dolencia muscular, no estará disponible y su ausencia deja un hueco importante en el frente ofensivo. A la lista se suman Beñat Prados y Unai Eguíluz, quienes continúan trabajando al margen del grupo y no llegarán en condiciones.

Estas bajas dejan a Valverde con menos variantes tanto en la zaga como en la creación ofensiva, lo que obliga a reacomodar el once titular en un momento clave de la temporada.

Girona pierde a referentes en todas las líneas

El panorama no es más alentador para el Girona. Vitor Reis y Axel Witsel deberán cumplir sanción por expulsión, dos ausencias que afectan el equilibrio defensivo. En la enfermería se acumulan nombres importantes: David López, referente y capitán en la última línea, estará fuera por una lesión en el bíceps femoral; Thomas Lemar, pieza en el mediocampo, tampoco se ha recuperado; mientras que en ataque Viktor Tsygankov, uno de los hombres más desequilibrantes, no podrá participar. Además, el arquero Juan Carlos también queda descartado por problemas físicos.

Míchel deberá rearmar todas las líneas del equipo para competir en San Mamés, sabiendo que pierde experiencia y jerarquía en puestos determinantes.

Un duelo condicionado por las ausencias

Con ambos equipos golpeados por bajas significativas, el enfrentamiento se presenta abierto y lleno de incógnitas. Athletic y Girona se verán obligados a recurrir a sus variantes de banquillo para suplir a futbolistas de gran peso, lo que podría modificar no solo los onces iniciales, sino también el desarrollo mismo del partido.