Atlético de Madrid ya tiene el sustituto del “Cholo” Simeone: ¿Quién es el entrenador elegido? El exlateral brasileño, actual técnico del Flamengo, emerge como el nombre con más fuerza para suceder al Cholo Simeone en el futuro.

Aunque Diego Pablo Simeone continúa siendo el emblema del Atlético de Madrid y su ciclo aún no tiene fecha de cierre, desde Brasil ya comienzan a especular sobre el día después. En ese escenario, un nombre empieza a sonar con fuerza: Filipe Luís. El exjugador colchonero, hoy entrenador del Flamengo, se perfila como el sucesor ideal para mantener viva la filosofía que Simeone instauró hace más de una década. Su estilo táctico, centrado en la solidez defensiva, la intensidad y el espíritu colectivo, recuerda en muchos aspectos al ADN rojiblanco.

Filipe Luís, el sucesor con el sello rojiblanco

Filipe Luís no es un desconocido para el mundo Atlético. El brasileño fue pieza clave en la era dorada del club bajo la dirección de Simeone, con quien conquistó LaLiga, la Europa League y llegó a una final de Champions. Ahora, como técnico del Flamengo, su perfil vuelve a llamar la atención en Madrid.

Según informó ESPN Brasil, su trabajo al frente del conjunto carioca ha despertado admiración: en menos de un año, ha levantado la Copa de Brasil, la Supercopa y un título regional, además de mantener al equipo entre los protagonistas del Brasileirao. Su enfoque táctico —intensidad defensiva, orden y compromiso colectivo— evoca el estilo que convirtió al Atlético de Madrid en una potencia europea.

Un calendario que encaja con el futuro del Atlético

Uno de los detalles más llamativos es que el contrato de Filipe Luís con Flamengo finaliza en diciembre de 2027, justo cuando también vence el vínculo de Simeone con el Atlético. Este paralelismo temporal alimenta la idea de una transición planificada y ordenada.

Ese mismo año, además, se inaugurará la nueva Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, un proyecto que simboliza una nueva etapa institucional. En ese contexto, la posible llegada de Filipe Luís podría representar el inicio de un nuevo ciclo, pero sin romper con la identidad que el Cholo construyó durante su gestión.

La influencia de Jorge Mendes y Mateu Alemany

El papel de Jorge Mendes, actual representante de Filipe Luís, podría ser clave en esta operación. El poderoso agente portugués mantiene una estrecha relación con Mateu Alemany, nuevo director deportivo del Atlético de Madrid, con quien trabajó en Valencia y Barcelona.

Esa conexión podría allanar el camino para que el brasileño regrese a Madrid, ahora como entrenador. Mendes, reconocido por su habilidad para gestionar grandes movimientos en el mercado europeo, estaría delineando una estrategia a mediano plazo para posicionar a su representado como la opción número uno cuando el Cholo decida dar un paso al costado.

Continuidad de una filosofía

En el club madrileño nadie duda de que Simeone seguirá siendo el pilar del proyecto mientras él lo desee. Sin embargo, en la dirigencia valoran la importancia de mantener la identidad competitiva que el argentino consolidó desde 2011. En ese sentido, Filipe Luís encarna la figura del sucesor natural: conoce la institución, comparte la mentalidad de lucha y posee una visión futbolística alineada con la cultura rojiblanca.

Por ahora, el tema se maneja con cautela, pero la posibilidad de ver a Filipe Luís sentado en el banquillo del Metropolitano en los próximos años ya no parece una simple especulación. En Brasil lo ven preparado, y en Madrid comienzan a observarlo con interés. El relevo del Cholo, cuando llegue, podría tener nombre y apellido conocidos.