Atlético Mineiro vs Cruzeiro EN VIVO: formaciones probables para el clásico Atlético Mineiro y Cruzeiro protagonizan hoy el Clássico Mineiro con una fascinante batalla de pizarras: Jorge Sampaoli apuesta por la defensa de tres y el control en el medio (3-5-2), mientras Leonardo Jardim responde con su ofensivo 4-2-3-1.

El fútbol brasileño se viste de gala para el Clássico Mineiro, que tendrá lugar esta noche en la Arena MRV. Atlético Mineiro y Cruzeiro se miden en un choque de alto voltaje por el Brasileirão 2025, no solo por la rivalidad histórica, sino por el estratégico enfrentamiento entre sus directores técnicos, Jorge Sampaoli y Leonardo Jardim. El partido promete ser una lección de táctica, con dos esquemas distintos y contrapuestos que buscarán imponerse: el solidez ofensiva del 3-5-2 de Sampaoli contra la versatilidad del 4-2-3-1 de Jardim.

El entrenador argentino, Jorge Sampaoli, fiel a su estilo audaz, ha decidido desplegar un esquema con tres centrales, priorizando la superioridad numérica en el mediocampo y la libertad para sus carrileros, buscando asfixiar la salida de Cruzeiro.

El Atlético Mineiro saltaría al campo con una formación diseñada para dominar la posesión:

Portero: Everson.

Everson. Defensa (Línea de 3): Renzo Saravia, Ruan Tressoldi e Iván Román.

Renzo Saravia, Ruan Tressoldi e Iván Román. Carrilero y Lateral: Guilherme Arana (por la izquierda).

Guilherme Arana (por la izquierda). Mediocampo de Contención y Creación: Gustavo Scarpa, Gabriel Menino y Fausto Vera (Argentina).

Gustavo Scarpa, Gabriel Menino y Fausto Vera (Argentina). Delantera: Bernard, Dudu y Rony.

El trío ofensivo, sumado a la proyección de Arana y el control que brindan Scarpa y Vera, muestra la clara intención de Sampaoli de ir por la victoria desde el primer minuto, aunque el riesgo defensivo con solo tres centrales siempre está latente.

El Galo no podrá contar con jugadores importantes como Igor Gomes, Alan Franco y el defensor Junior Alonso, cuyas ausencias merman la profundidad de su banquillo y obligan a que los titulares asuman una carga aún mayor.

Por su parte, el entrenador portugués Leonardo Jardim, conocido por su trabajo en el Mónaco, opta por la estabilidad defensiva y la transición rápida, un sello clásico del esquema 4-2-3-1, que le permite atacar con cinco o defender con la misma cantidad de hombres.

Cruzeiro presentaría un once con solidez en la base y talento en la zona de creación:

Portero: Cássio.

Cássio. Defensa (Línea de 4): Willian Oliveira, Jonathan Jesus, Lucas Villalba (Argentina) y Kaiki Bruno.

Willian Oliveira, Jonathan Jesus, Lucas Villalba (Argentina) y Kaiki Bruno. Doble Pivote: Lucas Silva y el argentino Lucas Romero.

Lucas Silva y el argentino Lucas Romero. Línea de Enganches: Christian y Matheus Pereira.

Christian y Matheus Pereira. Delantera: Wanderson y Kaio Jorge.

La presencia de Lucas Romero será clave para batallar contra la superioridad numérica de Mineiro en la mitad de la cancha, mientras que Matheus Pereira tendrá la responsabilidad de crear juego y alimentar a Kaio Jorge.

Cruzeiro también llega con bajas importantes, destacándose las ausencias del delantero colombiano Luis Sinisterra y el mediocampista Matheus Henrique, afectando directamente el potencial ofensivo y la rotación del equipo.

El partido se jugará en la mitad de la cancha. El 3-5-2 de Mineiro buscará la amplitud a través de sus carrileros para estirar a la defensa de cuatro de Cruzeiro. Si Jardim logra que su línea de tres mediocampistas ofensivos (Christian, Pereira, Wanderson) presione eficazmente a los tres de Mineiro (Scarpa, Menino, Vera), podría neutralizar la superioridad del Galo y aprovechar los espacios que dejan los carrileros rivales en la contra. Será una batalla constante de presiones y movimientos en el centro del campo.