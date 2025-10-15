Atlético Mineiro vs Cruzeiro HOY EN VIVO: Dónde ver el clásico mineiro El Arena MRV se viste de gala para la Fecha 28 del Brasileirão con el duelo entre Galo y Raposa. Consulta la guía completa para seguir el choque táctico de Sampaoli y Jardim.

La ciudad de Belo Horizonte se paraliza esta noche para vivir una nueva edición del Clássico Mineiro, uno de los partidos más calientes y estratégicos del fútbol brasileño. Atlético Mineiro recibe a Cruzeiro en un duelo vital por la jornada 28 del Brasileirão 2025. Para que los aficionados de toda la región no se pierdan el choque entre el 3-5-2 de Jorge Sampaoli y el 4-2-3-1 de Leonardo Jardim, aquí detallamos todos los horarios y las múltiples opciones de televisión y streaming para sintonizar el encuentro.

El partido está programado para hoy, miércoles 15 de octubre de 2025, y el horario de inicio se ajusta a las principales zonas horarias del continente:

Horario de Inicio en Latinoamérica (21:30 BRT)

La hora de Brasilia (BRT) es la referencia para la mayor parte del Cono Sur:

País / Región Hora Local Argentina, Brasil (Brasilia), Chile, Paraguay, Uruguay 21:30 hs. Bolivia, Venezuela, EE.UU. (Este – EST) 20:30 hs. Ecuador, Perú, Colombia, EE.UU. (Central – CST) 19:30 hs. México, EE.UU. (Montaña – MST) 18:30 hs. EE.UU. (Pacífico – PST) 17:30 hs.

Debido a la naturaleza descentralizada de los derechos de transmisión del Brasileirão en Brasil, el Clássico Mineiro cuenta con una amplia disponibilidad de canales, principalmente a través de streaming.

Para los aficionados en Brasil, el partido de la Arena MRV se podrá seguir a través de diversas plataformas de televisión por cable y servicios digitales:

Televisión por Cable: Canales de la cadena TNT .

Canales de la cadena . Servicios de Streaming Premium: Max (ex-HBO Max) y PlayPlus .

(ex-HBO Max) y . Canales Digitales y Alternativos: La transmisión también estará disponible a través de YouTube Cazé TV, R7, Record, Uol Play, Nosso Futebol y Zapping TV.

Si bien las señales de televisión abierta o por cable pueden no emitir el partido en directo en todos los países de Latinoamérica (Argentina, Chile, etc.), la mejor opción para la audiencia internacional es recurrir a las plataformas de streaming que manejan los derechos del fútbol brasileño, como Fanatiz Brasileirão o los servicios de streaming vinculados a operadores de televisión y apuestas internacionales (como Prime Video en ciertas regiones o bet365).

Adicionalmente, los seguidores podrán acceder al minuto a minuto y a la narración detallada del encuentro a través de los principales sitios y aplicaciones deportivas.