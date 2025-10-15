Your browser doesn’t support HTML5 audio
La ciudad de Belo Horizonte se paraliza esta noche para vivir una nueva edición del Clássico Mineiro, uno de los partidos más calientes y estratégicos del fútbol brasileño. Atlético Mineiro recibe a Cruzeiro en un duelo vital por la jornada 28 del Brasileirão 2025. Para que los aficionados de toda la región no se pierdan el choque entre el 3-5-2 de Jorge Sampaoli y el 4-2-3-1 de Leonardo Jardim, aquí detallamos todos los horarios y las múltiples opciones de televisión y streaming para sintonizar el encuentro.
El partido está programado para hoy, miércoles 15 de octubre de 2025, y el horario de inicio se ajusta a las principales zonas horarias del continente:
Horario de Inicio en Latinoamérica (21:30 BRT)
La hora de Brasilia (BRT) es la referencia para la mayor parte del Cono Sur:
Debido a la naturaleza descentralizada de los derechos de transmisión del Brasileirão en Brasil, el Clássico Mineiro cuenta con una amplia disponibilidad de canales, principalmente a través de streaming.
Para los aficionados en Brasil, el partido de la Arena MRV se podrá seguir a través de diversas plataformas de televisión por cable y servicios digitales:
- Televisión por Cable: Canales de la cadena TNT.
- Servicios de Streaming Premium: Max (ex-HBO Max) y PlayPlus.
- Canales Digitales y Alternativos: La transmisión también estará disponible a través de YouTube Cazé TV, R7, Record, Uol Play, Nosso Futebol y Zapping TV.
Si bien las señales de televisión abierta o por cable pueden no emitir el partido en directo en todos los países de Latinoamérica (Argentina, Chile, etc.), la mejor opción para la audiencia internacional es recurrir a las plataformas de streaming que manejan los derechos del fútbol brasileño, como Fanatiz Brasileirão o los servicios de streaming vinculados a operadores de televisión y apuestas internacionales (como Prime Video en ciertas regiones o bet365).
Adicionalmente, los seguidores podrán acceder al minuto a minuto y a la narración detallada del encuentro a través de los principales sitios y aplicaciones deportivas.
