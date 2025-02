Bahia vs. The Strongest: alineaciones, análisis y todo lo que debes saber del partido de vuelta por la CONMEBOL Libertadores Tras el empate en Bolivia, el conjunto brasileño busca sellar su pase en casa. The Strongest va por la sorpresa en la Copa Libertadores.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio La Copa CONMEBOL Libertadores 2025 sigue su camino en la segunda fase con un duelo decisivo entre Bahia y The Strongest. Tras el 1-1 en la ida, el equipo brasileño parte como favorito para quedarse con la serie, pero el conjunto boliviano intentará dar el golpe y clasificar a la siguiente ronda. El partido se disputará en el Arena Fonte Nova de Salvador, donde Bahia intentará hacer valer su localía y el favoritismo que le otorgan las predicciones: un 74% de probabilidades de ganar, contra un 22% para The Strongest y solo 4% de posibilidades de empate. 🗣️ Hoje os portões da Fonte abrirão às 18h30 e o torcedor tricolor terá novamente atrações para entrar cedo em todos os setores! #oPioneiroVoltou #BBMP pic.twitter.com/ax9K9XzySI — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 25, 2025 🔥 ¿Cómo llegan los equipos? 📈 Bahia: En su último partido derrotó 2-0 a Juazeirense en el torneo estadual, mostrando solidez defensiva.

en el torneo estadual, mostrando solidez defensiva. En la ida, logró un valioso empate 1-1 en la altura de La Paz, lo que le da ventaja para definir en casa.

en la altura de La Paz, lo que le da ventaja para definir en casa. Con una victoria, avanzará a la tercera fase del torneo. 📉 The Strongest: Viene de empatar 1-1 contra Bahia en la ida, pero dejó escapar la oportunidad de imponerse como local.

en la ida, pero dejó escapar la oportunidad de imponerse como local. Deberá afrontar el desafío de jugar en Brasil, donde los equipos bolivianos suelen tener dificultades.

Solo le sirve ganar para avanzar directamente; en caso de empate, habrá penales. ⚽ Posibles alineaciones 🔵 Bahia (4-3-3) 🧤 Arquero: Acevedo

🛡 Defensas: Araujo, Arias, Nestor, Erick

🎯 Volantes: Fernandes, Fred, Cauly

🔥 Delanteros: Tiago, Duarte, Rezende 🟡 The Strongest (4-2-3-1) 🧤 Arquero: Banegas

🛡 Defensas: Supayabe, Jusino, Elias Pedraza Bustos, Moriceau

🎯 Volantes de contención: Amoroso, Castro Neto

⚡ Mediocampistas ofensivos: González, Arrascaita, Triverio

🔥 Delantero: Guerrero 🇧🇷⚽🇧🇴 Decisão em Salvador! @ecbahia e @ClubStrongest jogam pela permanência na CONMEBOL #Libertadores 2025. 🔙 Na ida, empate por 1-1 na Bolívia. Quem avança à Fase 3?#GloriaEterna pic.twitter.com/uPKgE8alDH — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) February 25, 2025 🏆 Claves del partido ✅ La localía de Bahia: El equipo brasileño intentará imponer su juego ofensivo desde el inicio y aprovechar el apoyo de su hinchada. ✅ El peso de Paolo Guerrero: El delantero peruano es la gran esperanza de The Strongest para sorprender en Brasil con su experiencia y jerarquía. ✅ El desgaste de la altura: The Strongest suele ser fuerte en La Paz, pero jugar en el llano y ante un rival intenso como Bahia será una prueba de fuego. ✅ El control del mediocampo: La batalla en la mitad de la cancha entre Fernandes y Fred (Bahia) contra Amoroso y Castro Neto (The Strongest) será clave para definir quién domina el partido. 🔥 ¿Podrá Bahia sellar su clasificación en casa o The Strongest dará el gran golpe en Brasil?