La Copa del Mundo de la FIFA 2026 no solo promete hacer historia dentro de los terrenos de juego, sino también sobre los escenarios musicales. El próximo 19 de julio, los ojos de todo el planeta se posarán sobre el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, recinto que albergará la gran final del certamen y que contará con un monumental espectáculo de clausura encabezado por Shakira, Madonna y la agrupación de K-pop BTS. Con motivo de esta histórica presentación, la superestrella colombiana ha encendido las redes sociales al abrir un casting internacional con el objetivo de reclutar nuevos talentos del baile para su equipo.
A diferencia de las audiciones tradicionales a puerta cerrada, la barranquillera ha decidido democratizar el proceso utilizando el poder de las plataformas digitales. La convocatoria se está llevando a cabo de manera exclusiva a través de TikTok e Instagram, canales donde los bailarines aspirantes de cualquier rincón del mundo deben subir un video demostrando sus destrezas técnicas y proponiendo una coreografía totalmente creativa para la canción oficial de la cita mundialista.
Evaluación estricta y el debut en vivo de “Dai Dai”
La propia Shakira se ha encargado de aclarar que no delegará esta responsabilidad: el proceso de selección estará bajo su estricta evaluación personal y será ella misma quien elija a los ganadores definitivos que tendrán el privilegio de subirse al escenario. La meta principal de esta dinámica digital es incorporar a la mayor cantidad posible de personas dentro del perímetro de la estructura central de la presentación, garantizando una puesta en escena masiva, vibrante y llena de energía cultural.
Este show de medio tiempo marcará además un hito musical, ya que Shakira interpretará completamente en vivo y por primera vez su más reciente éxito “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026 que grabó en colaboración con el aclamado artista nigeriano Burna Boy. La canción ya viene de registrar un éxito arrollador tras dominar las tendencias globales de YouTube a solo 24 horas de su estreno oficial.
El sabor de Uganda ya está confirmado
Aunque el casting masivo en redes sociales apenas comienza, la producción del evento ya ha empezado a revelar a algunos de los componentes que formarán parte de este despliegue artístico. Hasta el momento, está plenamente confirmada la participación de Ghetto Kids de Uganda, un célebre grupo de baile integrado por niños de entre 5 y 13 años procedentes de la localidad de Kampala.
La inclusión de estos pequeños talentos africanos se dio a conocer a través de un emotivo video difundido por la propia intérprete de “Hips Don’t Lie” en sus redes sociales oficiales. Aunque por los momentos los detalles logísticos sobre cómo serán las intervenciones específicas de leyendas como Madonna o el fenómeno global BTS se mantienen bajo estricto secreto de sumario, la iniciativa de Shakira asegura que la clausura del Mundial de 2026 será una fiesta global inolvidable tanto para el fútbol como para la música.