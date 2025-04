Bajas confirmadas del Necaxa para enfrentar al Pachuca en la Jornada 15 El equipo de Nicolás Larcamón no podrá contar con Diber Cambindo y mantiene en duda a tres piezas importantes por lesión. Los Rayos llegan disminuidos a un choque decisivo ante los Tuzos por la Jornada 15.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la recta final del Torneo Clausura 2025, cada partido cuenta, y más aún cuando se trata de enfrentar a un rival directo en la lucha por los puestos de Liguilla. Sin embargo, Necaxa deberá afrontar este viernes su compromiso ante Pachuca con ausencias importantes en su plantilla, situación que preocupa al cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón. El equipo de Aguascalientes tiene confirmada una baja definitiva y tres jugadores en duda, todos por molestias físicas que vienen arrastrando desde jornadas anteriores.

Cambindo, baja confirmada por lesión muscular

El delantero colombiano Diber Cambindo será la ausencia más notable para Necaxa este viernes. El atacante no logró recuperarse a tiempo de una lesión muscular sufrida a mediados de marzo y quedó totalmente descartado para el enfrentamiento ante los Tuzos. Su potencia física y capacidad para fijar centrales eran una de las principales armas ofensivas del equipo, por lo que su ausencia obligará a Larcamón a seguir apostando por Tomás Badaloni como referente de área.

Cambindo, que ha sido una de las opciones más utilizadas en los segundos tiempos, ya se perdió los últimos encuentros y su recuperación apunta más al cierre del torneo.

Tres piezas en evaluación: Mayorga, Oliveros y Rodríguez, en duda hasta último momento

Junto a la baja de Cambindo, el cuerpo médico del club también trabaja contrarreloj para evaluar la evolución de otros tres futbolistas que siguen con molestias físicas:

Iván Rodríguez , mediocampista central, presenta dolencias musculares que lo marginaron del último partido ante Tijuana. Su ausencia podría obligar al entrenador a modificar la estructura del mediocampo, especialmente en la contención.

Alejandro Mayorga , lateral izquierdo, arrastra una molestia en el muslo que lo ha mantenido en rehabilitación durante la semana. Aunque ha mostrado avances, su disponibilidad dependerá de la última sesión previa al partido.

Agustín Oliveros, defensor uruguayo, también está entre algodones. Su polivalencia en defensa lo hace una pieza clave para la rotación, pero no ha entrenado con normalidad y está casi descartado.

De confirmarse la ausencia de estos tres jugadores, Necaxa se vería obligado a hacer ajustes importantes tanto en defensa como en el medio sector, justo cuando enfrenta a un rival directo en la tabla.

Un panorama exigente en la recta final del torneo

Necaxa llega al duelo ante Pachuca ocupando el cuarto lugar de la tabla con 27 puntos, y una victoria lo dejaría a un paso de asegurar su presencia directa en los cuartos de final. Sin embargo, las lesiones han comenzado a complicar la gestión del plantel en este momento decisivo.

Pachuca, séptimo con 24 puntos, llega con motivación tras vencer al América y con el recuerdo fresco del último duelo ante los Rayos, donde se impuso por un contundente 6-2 en el Apertura 2024.

Una prueba de carácter para Larcamón y su plantilla

El choque de este viernes en el Estadio Victoria no solo será un enfrentamiento de estilos, sino también un test de profundidad de plantel para Necaxa, que deberá demostrar que puede sobreponerse a las ausencias y sostener su lugar en la zona alta de la clasificación. Larcamón ya ha sabido reinventar su once ante la adversidad, pero esta vez, frente a un rival con jerarquía como Pachuca, no tendrá margen de error. La noche en Aguascalientes promete emociones, tensión… y una nueva oportunidad para que los Rayos ratifiquen su ambición de ser protagonistas en el Clausura 2025.