En el momento más determinante del Grupo A de la Copa Sudamericana 2025, Independiente enfrentará este martes a Boston River en Montevideo con un equipo diezmado por ausencias de peso. A las urgencias deportivas, se le suma una lista de bajas que condicionan la planificación de Julio Vaccari, quien deberá reconfigurar el mediocampo y la ofensiva sin tres nombres clave: Iván Marcone (sancionado), Gabriel Ávalos y Pablo Galdames (ambos lesionados). El Rojo necesita sumar para no quedar relegado en una zona apretada, pero lo hará sin varios de sus líderes dentro del campo.

UN MEDIO SIN MARCONE: SUSPENSIÓN Y REEMPLAZOS EN EL CENTRO

La primera gran ausencia para Independiente es Iván Marcone, suspendido por la tarjeta roja que recibió en la fecha pasada ante Guaraní en Asunción. El capitán no solo es un símbolo de carácter para el equipo, sino también una pieza esencial en el equilibrio defensivo del mediocampo. Sin su presencia, Vaccari evalúa reorganizar la mitad de la cancha, probablemente con Rodrigo Fernández Cedrés como volante central y acompañantes más dinámicos a sus costados.

ATAQUE SIN GOLEADOR: ÁVALOS, AFUERA POR LESIÓN

Otro golpe sensible para el cuerpo técnico es la baja de Gabriel Ávalos, quien no se recuperó de una molestia muscular que arrastra desde hace varias semanas. El delantero paraguayo, uno de los refuerzos estelares del último mercado, todavía no ha podido demostrar su jerarquía de manera sostenida por los problemas físicos que lo han condicionado. Su ausencia obligará a rotar nombres en ofensiva, con chances para Santiago Hidalgo o Ignacio Maestro Puch como referencia de área.

SIN GALDAMES EN LA CREACIÓN

La tercera ausencia que complica el armado del once inicial es la del chileno Pablo Galdames, otro mediocampista con capacidad de generación y tenencia que no formará parte del plantel por una lesión muscular. Su baja se suma a la de Marcone, lo que debilita aún más las opciones en la mitad del campo. En su lugar, Luciano Cabral y Felipe Loyola podrían ganar minutos, aunque el cuerpo técnico deberá dosificar cargas pensando también en el compromiso del domingo por la Liga Profesional ante Independiente Rivadavia.

Sin su capitán, sin su goleador y sin un volante creativo, Independiente llegará al Estadio Centenario con una formación alternativa pero no resignada. La necesidad de sumar puntos obliga a redoblar esfuerzos pese a las ausencias, y será el momento ideal para que las caras jóvenes y los nombres menos habituales tomen la posta y den un paso adelante. Para seguir soñando en la Copa Sudamericana, el Rojo deberá mostrar carácter más allá de los nombres. Porque en Montevideo, las excusas no suman. Los puntos, sí.