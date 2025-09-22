Balón de Oro 2025: las tres claves que consagraron a Ousmane Dembélé por encima de Lamine Yamal El delantero del PSG se quedó con el máximo galardón individual del fútbol tras una temporada impecable. Su rendimiento estadístico, los títulos colectivos y una imagen pública intachable inclinaron la balanza frente a la joya del Barcelona.

Dembélé, nuevo rey del fútbol mundial

El Balón de Oro 2025 ya tiene dueño y su nombre es Ousmane Dembélé. El delantero del Paris Saint-Germain se impuso en la votación final a Lamine Yamal, la joven figura del Barcelona, tras una temporada en la que ambos protagonizaron un duelo apasionante que mantuvo en vilo a todo el fútbol europeo.

El premio, entregado por la revista France Football, se define a través de una votación de 100 periodistas internacionales y contempla tres criterios esenciales: rendimiento individual, éxitos colectivos e imagen pública y Fair Play. En cada uno de esos apartados, Dembélé logró la ventaja que le permitió conquistar su primer Balón de Oro.

Un rendimiento individual demoledor

En cuanto a números, Dembélé completó una campaña extraordinaria. Disputó 53 partidos, marcó 35 goles y repartió 16 asistencias, siendo pieza fundamental para que el PSG dominara en todas las competiciones. Su influencia lo llevó a ser elegido máximo goleador y mejor jugador tanto de la Champions League como de la Ligue 1, un logro que terminó por destacar su impacto decisivo.

Yamal, con apenas 18 años, también tuvo cifras notables: 21 goles y 22 asistencias. Sin embargo, el peso ofensivo del francés, unido a su capacidad para aparecer en los momentos más determinantes, inclinó el primer punto a su favor.

Títulos de máxima jerarquía

El segundo criterio que analizan los votantes es el éxito colectivo, y allí el PSG de Dembélé hizo historia. El equipo dirigido por Luis Enrique conquistó un póker de títulos: Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa local.

El Barcelona de Yamal no se quedó atrás, con un triplete que incluyó Liga, Copa del Rey y Supercopa de España, incluso derrotando al Real Madrid en dos finales. No obstante, la caída en semifinales de Champions ante el Inter pesó en la evaluación, mientras que Dembélé no solo ganó el máximo torneo europeo, sino que fue determinante en la final. Su propio entrenador lo sintetizó así:

“Le daría el Balón de Oro solo por cómo defendió en la final de la Champions”, sentenció Luis Enrique.

Imagen pública y Fair Play

Aunque este apartado no cuenta con métricas exactas, la conducta del jugador también influye en la votación. Dembélé mantuvo un perfil bajo, alejado de polémicas y conflictos mediáticos.

Yamal, en cambio, afrontó algunos episodios que le restaron puntos, como las controversias en torno a la celebración de su cumpleaños, donde fue criticado por decisiones en la organización del evento.

Un futuro que promete nuevas batallas

La suma de un rendimiento individual implacable, títulos de máximo prestigio y una imagen pública intachable terminó por consagrar a Ousmane Dembélé como el nuevo Balón de Oro.

Sin embargo, la gala dejó una certeza que trasciende el premio: Lamine Yamal, con solo 18 años, ya se ha instalado en la élite del fútbol mundial. Si mantiene su progresión, el joven español parece destinado a pelear nuevamente por el galardón en las próximas temporadas, alimentando una rivalidad que promete marcar una era.