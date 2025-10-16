Barcelona define el futuro de Lewandowski: las dudas sobre su renovación, las lesiones y el debate táctico con Hansi Flick El delantero polaco, que termina contrato en 2026, atraviesa un momento clave en su continuidad en el Barcelona.

Robert Lewandowski se encuentra en una encrucijada en el Barcelona. Tras cuatro temporadas de destacada trayectoria, el delantero polaco enfrenta un futuro incierto. Sin cláusulas automáticas de renovación y con su contrato vigente hasta junio de 2026, el club debe decidir si prolonga su vínculo o da paso a un nuevo ciclo. En el seno blaugrana, la cuestión no solo es deportiva, sino también económica y estratégica.

Un contrato sin cláusulas automáticas y un peso salarial elevado

El vínculo de Robert Lewandowski con el Barcelona se encuentra en una fase crítica. Su continuidad durante la última temporada estuvo ligada al cumplimiento de una cantidad específica de partidos, cláusula que ya no se encuentra activa. Esto deja abierta la puerta para que el club decida si le ofrece una extensión o si lo libera al finalizar su actual contrato.

El delantero, que cumplirá 38 años en 2026, sigue siendo un referente ofensivo, pero su salario representa un desafío para la institución, que continúa condicionada por el ‘Fair Play’ financiero. Una renovación con las mismas condiciones resulta inviable, y una reducción de sueldo, aunque posible, no resolvería por completo el impacto en la masa salarial.

Deco y la calma en el análisis: “No vamos a hablar de renovaciones en octubre”

El director deportivo, Deco, ha optado por la prudencia. En diálogo con Catalunya Ràdio, señaló que no es momento de tomar decisiones apresuradas sobre el futuro del delantero. “No vamos a hablar de renovaciones en octubre. Vamos poco a poco. Es uno de los mejores delanteros de los últimos años, nos ayudó mucho y ha hecho más de 40 goles, pero ya lo analizaremos”, declaró el dirigente.

El mensaje del exfutbolista refleja la intención del club de esperar a final de temporada para evaluar el rendimiento de Lewandowski, especialmente tras los contratiempos físicos que ha sufrido en los últimos meses.

Hansi Flick y el dilema táctico: con o sin ‘9’ de área

Más allá de lo contractual, el futuro de Lewandowski también dependerá del modelo de juego que Hansi Flick busque consolidar. El técnico alemán analiza si mantener un delantero de referencia o apostar por un esquema más versátil, sin un ‘9’ fijo.

El propio Deco abordó esta cuestión al comparar con otros equipos europeos: “El PSG ganó la Champions League sin un jugador de área; hablar solo de un ‘9’ es un error”. En ese escenario, nombres como Ferran Torres o Dani Olmo aparecen como alternativas para ocupar una posición más móvil en ataque, lo que podría reducir la importancia de un centrodelantero clásico como el polaco.

Lesiones y malestar en el club

Las lesiones recientes de Lewandowski han encendido las alarmas. El atacante ya ha sufrido dos molestias musculares en apenas dos meses de competencia. Primero se perdió el duelo ante el Mallorca por problemas físicos y, posteriormente, se resintió con la selección de Polonia, lo que lo mantendrá fuera de las canchas durante un mes.

En el club no cayó bien la manera en que se produjo la última lesión. Desde la dirigencia consideraron que el delantero debió haberse retirado en el descanso del partido ante Lituania, tras sentir un pinchazo en el muslo izquierdo. Sin embargo, decidió continuar y agravó su cuadro físico, perdiéndose, entre otros compromisos, el Clásico ante el Real Madrid.

Pini Zahavi desmiente contactos con Arabia Saudí

Mientras tanto, en el entorno del jugador se mantienen cautelosos. Su representante, Pini Zahavi, desmintió los rumores sobre una posible salida hacia el fútbol árabe. “No hay nada oficial sobre negociaciones con clubes saudíes. No hay ofertas por el momento. El contrato de Lewandowski con el Barcelona vence en el verano de 2026 y no hay decisiones al respecto por ahora. Tenemos que esperar a ver qué sucede”, aclaró el agente.

La renovación de Lewandowski, por ahora, está en pausa. El club no tiene prisa, el jugador se recupera y el debate táctico está sobre la mesa. El futuro del goleador dependerá de su rendimiento en los próximos meses y de la visión que Hansi Flick tenga para el nuevo proyecto blaugrana.