¡Barcelona reina y el Madrid fracasa! ESPN entrega los Premios de LaLiga 2025-26 El FC Barcelona y Lamine Yamal arrasaron en los premios de ESPN a lo mejor de LaLiga 2025-26, en una temporada que fue un calvario para el Real Madrid.

La temporada 2025-26 del fútbol español ha bajado el telón dejando historias dramáticas, sorpresas mayúsculas y una certeza absoluta: el FC Barcelona de Hansi Flick vuelve a mandar en España al revalidar su título de campeón. En la otra cara de la moneda, el Real Madrid cerró un año negro, quedándose sin títulos importantes y devorando a su entrenador, Xabi Alonso, despedido a mitad de campaña.

Con el calendario finalizado, la cadena ESPN ha otorgado sus prestigiosos galardones a lo mejor y lo peor del año en territorio ibérico. A continuación, repasamos el cuadro de honor de la campaña:

El Rey de LaLiga: Lamine Yamal (MVP de la Temporada)

A sus escasos 18 años, el juvenil del Barcelona se alzó con el premio al Jugador de la Temporada por unanimidad. A pesar de arrastrar una incómoda lesión inguinal, lidiar con marcajes triples y extrañar a Raphinha por tramos, el chico maravilla firmó una campaña histórica.

Números de crack: Registró 24 goles y 11 asistencias en todas las competiciones.

Mejor que los históricos: Sus estadísticas a los 18 años superan con creces lo que hacían Lionel Messi (8 goles en 25 partidos) y Cristiano Ronaldo (1 gol en sus inicios entre Sporting y Manchester United) a su misma edad.

Finalistas: Eric García (Barcelona) y Vedat Muriqi (Mallorca).

El Gol del Año: Nico Williams (Athletic Club)

El extremo de 23 años se llevó el galardón al gol más espectacular gracias a una obra de arte colectiva e individual fabricada en el Estadio Ciutat de València ante el Levante. Tras un contragolpe fulminante a la velocidad del hockey sobre hielo donde intervinieron Yuri, Berenguer y Navarro, Nico tomó el balón, esprintó 40 metros y, ante la salida del arquero Mathew Ryan, definió con una vaselina llena de elegancia y arrogancia utilizando el exterior de su bota derecha. Todo esto jugando con dolores por una lesión de ingle.

Finalistas: Arda Güler (Real Madrid) y Adam Boayar (Elche).

La Actuación Individual: Williot Swedberg (Celta de Vigo)

El sueco firmó una noche inolvidable en diciembre al comandar la victoria del Celta 2-0 sobre el Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu. Swedberg entró desde el banquillo en el entretiempo y destrozó a los blancos: primero anotando un golazo de tacón ante Thibaut Courtois y, en el tiempo añadido, sentenciando el partido tras dejar desparramado al arquero belga en el suelo. Una exhibición que recordó al mismísimo Zinedine Zidane.

Finalistas: Vedat Muriqi (Mallorca) y Ferran Torres (Barcelona).

La Revelación: Víctor Muñoz (Osasuna)

El atacante de 22 años transformó por completo la experiencia en El Sadar bajo las órdenes de Alessio Lisci. Formado curiosamente en las canteras del Barcelona y del Real Madrid (quienes no vieron su potencial), Muñoz anotó 6 goles y dio 4 asistencias, ganándose el llamado de Luis de la Fuente para la selección absoluta de cara al Mundial. Cuando él no estuvo en cancha por lesión, Osasuna perdió tres partidos en fila.

Finalistas: Carlos Espí (Levante) y Renato Veiga (Villarreal).

El Fichaje de la Temporada: Joan García (Barcelona)

Comprado al Espanyol por 25 millones de euros, hoy en día el valor de mercado del arquero catalán supera los 60 millones. García sumó 15 porterías a cero y solo encajó 21 goles en 30 partidos de LaLiga, emulando el estilo ágil y reflejos de Iker Casillas. Su seguridad fue la llave para el campeonato culé y ya tiene su boleto para el Mundial.

Finalistas: Ademola Lookman (Atlético de Madrid) y Gonçalo Guedes (Real Sociedad).

El que más mejoró: Alberto Moleiro (Villarreal)

El joven de 22 años dio el salto de calidad definitivo tras salir de Las Palmas. En su debut en la UEFA Champions League, guió al Submarino Amarillo a sellar su pase para la próxima edición europea anotando 10 goles y repartiendo 6 asistencias, ganándose los elogios de su exentrenador Marcelino por su tremendo sacrificio defensivo.

Finalistas: Marcos Llorente (Atlético de Madrid) y Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

El Mejor Entrenador: Iñigo Pérez (Rayo Vallecano)

A sus 38 años y en su primera temporada completa, Pérez obró un milagro en Vallecas. En medio de una guerra institucional entre la directiva y la afición, el joven DT gestionó un presupuesto ínfimo para salvar al equipo del descenso y, además, clasificar al Rayo a su primera final de la UEFA (Conference League), donde se medirá al Crystal Palace.

Finalistas: Hansi Flick (Barcelona) y Manuel Pellegrini (Real Betis).

Las Notas Extremas: Calificados y Reprobados