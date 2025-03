El FC Barcelona ha hecho oficial la extensión del contrato de Iñigo Martínez hasta el 30 de junio de 2026, asegurando así la permanencia de un defensor experimentado que ha sido clave en la actual temporada bajo el mando de Hansi Flick.

El anuncio, realizado este jueves, confirma la ejecución de una cláusula que ya estaba pactada desde hace meses, aunque su inscripción en LaLiga aún estaba pendiente. Con este movimiento, el club refuerza su estructura defensiva de cara a los próximos desafíos.

🚨🔵🔴 Official, confirmed. Iñigo Martínez has signed new deal at Barcelona valid until June 2026. pic.twitter.com/ljiVnBN5sS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2025