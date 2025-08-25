Barcelona se interesa en Etta Eyong: la joven perla del Villarreal que podría fichar por 5 millones de euros El club azulgrana evalúa incorporar al delantero camerunés de 21 años como apuesta de futuro y cederlo a otro equipo de LaLiga hasta final de temporada.

El mercado de fichajes del FC Barcelona aún podría dar sorpresas. A pesar de las dificultades que atraviesa para inscribir a futbolistas como Szczesny, Gerard Martín o Bardghji, la dirigencia culé sigue atenta a oportunidades de futuro. Una de ellas sería Karl Edouard Blaise Etta Eyong, delantero camerunés de apenas 21 años que brilla en el Villarreal.

Según informó Fabrizio Romano, el Barça se plantea ejecutar la cláusula de salida del atacante, que rondaría los 5 millones de euros, aunque inicialmente la intención sería ficharlo y cederlo a otro club de Primera División hasta final de temporada.

Etta Eyong se ha convertido en una de las sensaciones del arranque liguero. Tras la salida de Thierno Barry, el técnico Marcelino le dio la confianza como referente ofensivo y el camerunés respondió con goles y asistencias: marcó en el debut frente al Real Oviedo y repartió una asistencia clave ante el Girona.

Su impacto ha sido inmediato, consolidándose como una de las joyas emergentes de LaLiga EA Sports. Con un físico de 1,81 metros, velocidad y potencia, su perfil encaja en lo que busca el Barcelona para potenciar su plantilla de cara al futuro.

El atacante tiene contrato con el Villarreal hasta junio de 2027, pero su bajo coste lo convierte en un objetivo tentador. “Se ha hablado de una cláusula de 11 millones, pero lo que le consta al Barça es que es de 5 millones. Sería una oportunidad increíble”, apuntó Romano.

No obstante, la operación dependerá también de la postura del Villarreal, que podría intentar renovar al jugador para blindarlo y evitar su salida prematura, así como de la decisión del propio Eyong, que atraviesa el mejor momento de su corta carrera.

Por ahora, desde Barcelona aclaran que se trata de una idea en estudio, pero no de un movimiento cerrado. Lo cierto es que el nombre de Etta Eyong ya aparece en la lista de futuribles culés y promete dar que hablar en el cierre del mercado.