Barcelona vs. Real Madrid: Cómo llegan los equipos, análisis y horarios La Cartuja alberga hoy una final de Copa del Rey vibrante entre dos gigantes del fútbol español: el Barça de Flick, en busca del triplete, y un Real Madrid que necesita salvar su temporada con un título.

26/04/2025 · 11:36 AM

La rivalidad más legendaria del fútbol español se traslada este fin de semana a Sevilla, donde el Estadio de La Cartuja será testigo de un nuevo episodio del clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Esta vez, con la Copa del Rey en juego, el duelo no solo pondrá a prueba el orgullo de dos instituciones históricas, sino también el presente competitivo de dos proyectos con trayectorias contrastantes. El Barça llega encendido y con la ambición de conquistar su primer título del año, mientras que el Madrid necesita con urgencia esta copa para evitar un año sin conquistas.

Un Barcelona en estado de gracia

El equipo dirigido por Hansi Flick llega a la cita decisiva en plena ebullición futbolística. Líder absoluto de LaLiga EA Sports, clasificado a las semifinales de la Champions League donde enfrentará al Inter de Milán, y con un juego ofensivo arrollador, el conjunto azulgrana tiene la oportunidad de dar el primer paso hacia un triplete que parecía impensado al inicio del curso.

A pesar del desgaste físico que implica competir en tres frentes, el equipo no ha bajado el ritmo. En su último compromiso liguero derrotó al Mallorca en casa, demostrando profundidad de plantilla y compromiso táctico. Flick ha sabido gestionar el plantel con sabiduría, y aunque no podrá contar con su goleador Robert Lewandowski —baja sensible por lesión—, las alternativas ofensivas han respondido con creces a lo largo de toda la campaña copera.