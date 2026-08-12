La nueva temporada de La Liga todavía no comienza para Barcelona y Real Madrid, pero ambos gigantes españoles ya encontraron una manera de generar conversación. Los dos clubes presentaron sus terceros uniformes para la campaña 2026-27 y, fieles a su condición de referentes globales, eligieron diseños alejados de sus colores tradicionales: el conjunto madridista apostará por el rosa, mientras Barcelona se inclina por una combinación de tonos verdes y azulados con una marcada inspiración retro.

La temporada española comenzará este sábado 15 de agosto con el partido entre Alavés y Getafe. Sin embargo, ni Barcelona ni Real Madrid participarán en esa primera jornada. Ambos recibieron un calendario de inicio diferido debido a la participación de varios de sus futbolistas en las últimas fases del Mundial disputado durante el verano.

Real Madrid debutará el sábado 22 de agosto como visitante frente al Espanyol, mientras Barcelona viajará al día siguiente para enfrentarse al Elche.

En ese contexto, la presentación de los terceros uniformes funciona también como una especie de anticipo visual de una temporada que todavía está por comenzar.

Real Madrid vuelve al rosa

El diseño de Real Madrid, elaborado por adidas, representa una apuesta especialmente llamativa. La camiseta utiliza un tono descrito como “rich pink”, acompañado por detalles en color blanco roto y un cuello en V. El conjunto se completa con pantalones cortos y medias también rosas.

No se trata simplemente de una elección cromática. Según la explicación de adidas, el uniforme busca representar la comunidad global de seguidores del club y las conexiones que existen entre aficionados de diferentes culturas y continentes.

La marca también relaciona el diseño con conceptos de unión y positivismo. Uno de los elementos visuales más particulares es un gráfico tonal que cubre la camiseta y que toma como referencia patrones geométricos presentes en la artesanía artística latinoamericana.

El rosa tampoco es completamente ajeno a la historia reciente del Madrid. El club utilizó por última vez una camiseta de ese color en la temporada 2020-21, cuando un modelo fluorescente funcionó como uniforme visitante.

Aquel uniforme terminó adquiriendo una popularidad considerable a pesar de estar asociado a una temporada sin títulos. Real Madrid terminó segundo en La Liga y alcanzó las semifinales de la Champions League.

El nuevo modelo, además de buscar impacto visual, incorpora elementos tecnológicos. adidas señala que utiliza tejidos tridimensionales diseñados según las diferentes zonas del cuerpo para mejorar el ajuste, la ventilación y la libertad de movimiento, además de incorporar su tecnología CLIMACOOL+.

Barcelona apuesta por la nostalgia

La propuesta de Barcelona, desarrollada por Nike, tiene una lectura diferente. En lugar de recurrir únicamente a una estética moderna, el club recupera elementos visuales que remiten directamente a una de las épocas más recordadas de sus uniformes alternativos.

La camiseta utiliza como base una combinación de “Green Frost” y “Dusty Cactus”, distribuida mediante un patrón dividido en dos tonos y acompañado por un llamativo diseño en zigzag. El cuello y los puños incorporan un azul más oscuro para generar contraste.

Barcelona ha utilizado diferentes tonalidades claras de azul y verde azulado en sus uniformes alternativos durante los últimos años, por lo que la elección cromática no resulta completamente desconocida. Sin embargo, el elemento más interesante está en la inspiración histórica.

El diseño recuerda especialmente a la camiseta visitante de Kappa utilizada por el club a mediados de los años 90, una indumentaria asociada a una generación que incluyó figuras como Ronaldo y Pep Guardiola.

Aquellos uniformes, utilizados entre 1992 y 1997, terminaron convirtiéndose en piezas de culto. Con el paso del tiempo, las versiones originales han alcanzado precios elevados dentro del mercado de coleccionistas de camisetas de fútbol.

La nueva camiseta, por tanto, no solo busca vender un producto diferente: utiliza la nostalgia como herramienta para conectar al Barcelona actual con una etapa que todavía conserva un enorme valor simbólico entre sus aficionados.

Más que una tercera camiseta

La coincidencia entre ambos lanzamientos resulta interesante porque Barcelona y Real Madrid están utilizando sus terceros uniformes para hablar de algo que va más allá del fútbol.

En el caso del Madrid, el mensaje gira alrededor de su dimensión internacional, la conexión entre aficionados y una estética asociada con la diversidad cultural. En Barcelona, el vínculo se establece con la memoria y con una camiseta que pertenece a una época particularmente reconocible de la historia del club.

También existe una lógica comercial evidente. Los terceros uniformes tienen una función distinta a las camisetas tradicionales. Al no estar obligados a representar de manera estricta los colores históricos de cada institución, permiten a las marcas experimentar y crear productos capaces de atraer tanto al aficionado habitual como al coleccionista.

Y en esta ocasión, ambos clubes han aprovechado esa libertad.

Real Madrid recupera el rosa después de varios años y lo combina con tecnología moderna y referencias culturales. Barcelona, por su parte, convierte una estética inspirada en los años 90 en una propuesta contemporánea.

Con la temporada 2026-27 a punto de comenzar, los dos gigantes españoles todavía tienen que demostrar su fortaleza sobre el terreno de juego. Pero, al menos en términos de imagen, ya dejaron claro que no tienen intención de pasar inadvertidos.