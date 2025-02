El fútbol argentino no para y, con la tercera fecha del Torneo Apertura 2025, la Liga Profesional continúa su marcha con un partido que promete ser muy disputado. Este viernes 1 de febrero, Barracas Central y Banfield se verán las caras en un duelo de gran importancia para ambos equipos, que llega en momentos opuestos de la tabla y con ambiciones claras. El encuentro tendrá lugar a las 17:00 horas en el Estadio Julio Humberto Grondona, en Sarandí, donde El Guapo buscará sumar sus primeros tres puntos, mientras que el Taladro intentará extender su buen arranque de campeonato.

Cómo llegan Barracas Central y Banfield al duelo

Barracas Central, el equipo que dirige Rubén Darío Insua, ha tenido un comienzo irregular en el Torneo Apertura 2025. En su debut, el conjunto de Sarandí recibió a Racing y, tras ponerse en ventaja con un gol de Facundo Bruera, terminó cediendo la victoria por 3-1 ante la Academia. La segunda fecha tampoco fue positiva para los dirigidos por Insua, que empataron sin goles contra Independiente Rivadavia en Mendoza. Con solo un punto en dos partidos, Barracas necesita imperiosamente una victoria en su casa para recuperar terreno en la tabla. Para este enfrentamiento, el conjunto de Sarandí ha sumado algunas incorporaciones de peso, como las de Fernando Tobio y Nahuel Barrios, quienes se sumaron al plantel con el objetivo de fortalecer al equipo.

Enfrente estará Banfield, que ha comenzado el torneo de manera contundente. El Taladro, bajo la dirección de Ariel Broggi, lidera la Zona A con seis puntos, producto de dos victorias en igual cantidad de presentaciones. En la jornada inaugural, Banfield visitó a Defensa y Justicia y se llevó una victoria por 1-0 gracias a un gol de Tomás Nasif, el joven delantero que está a préstamo de River Plate. En la segunda fecha, el conjunto de Broggi hizo gala de su contundencia al golear a Newell’s Old Boys por 3-0, con dos goles de Nasif y uno de Agustín Alaniz. La sólida performance en sus primeros dos partidos ha generado altas expectativas en los hinchas del Taladro, que sueñan con un campeonato competitivo.

Las formaciones del partido

Ambos entrenadores ya tienen prácticamente definida la alineación que saltará al campo de juego. Barracas Central, que buscará la recuperación ante su público, presentará la siguiente formación:

Barracas Central: Marcos Ledesma; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Facundo Mater, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insua; Javier Ruiz, Nahuel Barrios y Jonathan Candia.

DT: Rubén Darío Insua.

Por su parte, Banfield se presentará con la siguiente alineación, buscando extender su buen momento en el torneo:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ramiro Di Luciano, Alexis Maldonado, Joaquín Pombo, Mathías De Ritis; Martín Río, Lautaro Ríos, Gerónimo Rivera, Tomás Adoryán; Agustín Alaniz y Tomás Nasif.

DT: Ariel Broggi.

Un partido clave para ambos

Para Barracas Central, la urgencia por conseguir la victoria es más que evidente. Tras un comienzo complicado, la tercera fecha se presenta como una oportunidad inmejorable para volver a la senda del triunfo. Sin embargo, la tarea no será fácil. Banfield llega con confianza y pleno de puntos, por lo que, en la previa, se perfila como uno de los equipos más sólidos de la zona. A pesar de su juventud, los jugadores como Nasif y Alaniz están demostrando ser una gran amenaza para cualquier defensa, por lo que el equipo de Insua deberá estar muy atento a las contras del Taladro.

Por otro lado, Banfield, que ha mostrado una solidez admirable en sus dos primeras fechas, intentará aprovechar su buen arranque y seguir afianzando su posición en la cima de la tabla. Sin embargo, la visita al Estadio Julio Humberto Grondona no es un desafío menor, y en este tipo de partidos es donde se suele poner a prueba la madurez del equipo.

¿Dónde ver el partido?

El enfrentamiento entre Barracas Central y Banfield, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura 2025, será transmitido en vivo por ESPN Premium, para que los fanáticos del fútbol argentino puedan seguir el partido desde cualquier lugar.

El árbitro encargado de impartir justicia será Luis Lobo Medina, mientras que el VAR estará a cargo de Fabrizio Llobet. En cuanto a las condiciones del estadio, el duelo se disputará en el siempre caliente y exigente Estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí.

Datos del partido:

Hora: 17:00

17:00 TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Luis Lobo Medina

Luis Lobo Medina VAR: Fabrizio Llobet

Fabrizio Llobet Estadio: Julio Humberto Grondona, Sarandí

El duelo entre Barracas Central y Banfield no solo es importante por los puntos en juego, sino también por las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo Apertura 2025. Mientras que el Taladro llega a este partido con la motivación de seguir en lo más alto, Barracas Central necesita una victoria urgente para no quedar rezagado en la lucha por la clasificación. Todo está listo para que, en Sarandí, se viva un gran espectáculo futbolístico. ¡El fútbol no da tregua y este partido lo confirma!