Bayern Múnich vs PSG: todo lo que necesitas saber de la vuelta de semifinales de la Champions League El miércoles 6 de mayo, el Bayern necesita ganar por al menos dos goles para revertir el 5-4 de la ida en París. Luis Díaz, Dembélé y Kvaratskhelia, las figuras a seguir en una noche que promete historia. El Allianz Arena decide quién va a la final de Budapest

Si la ida fue un espectáculo de nueve goles, la vuelta promete ser una batalla sin cuartel. Este miércoles 6 de mayo, el Allianz Arena de Múnich acoge el segundo acto de una de las semifinales más vibrantes en la historia reciente de la Champions League. El PSG llega con ventaja. El Bayern llega con la obligación de remontar. Y el fútbol europeo llega a uno de sus momentos más esperados del año.

Los datos del partido

| Partido | Bayern Múnich vs PSG |

| Fecha | Miércoles 6 de mayo de 2026 |

| Fase | Vuelta de semifinales — Champions League 2026 |

| Horario RD | 3:00 PM 🇩🇴 |

| Horario México | 14:00 horas |

| Horario España | 21:00 horas |

| Sede | Allianz Arena, Múnich |

| Transmisión | Disney+ (RD) · HBO Max · TNT Sports |

El antecedente: un 5-4 que lo dice todo

El partido de ida en el Parque de los Príncipes de París fue, sin exageración, uno de los partidos más emocionantes de la temporada en toda Europa. Nueve goles, emociones hasta el pitazo final y un PSG que se impuso 5-4 al Bayern en una noche donde Luis Díaz fue figura con un gol y una participación directa en otro tanto.

El resultado le da al PSG una ventaja de un gol que, en teoría, lo coloca en posición de finalista. Pero en el fútbol europeo, una ventaja de un gol nunca es suficiente para dormir tranquilo. El Bayern lo sabe. Y el Allianz Arena también.

Lo que necesita el Bayern

Los números son claros: el Bayern de Vincent Kompany necesita ganar por al menos dos goles de diferencia para clasificarse a la final en tiempo regular. Una victoria por un gol llevaría el partido a la prórroga. Un empate o una derrota clasifican al PSG.

Es decir, el Bayern no puede especular. Tiene que atacar desde el primer minuto, asumir riesgos y confiar en que el Allianz Arena — uno de los estadios más intimidantes de Europa — hará su parte empujando al equipo hacia adelante.

La historia juega a favor de los bávaros: en 16 enfrentamientos entre ambos clubes, el Bayern acumula 9 victorias por 7 del PSG. Y en casa, los alemanes son un equipo diferente.

El PSG y la tentación de defenderse

El equipo de Luis Enrique llega a Múnich con la ventaja y con la tentación de replegarse y defender el resultado. Pero el técnico español ha demostrado a lo largo de la temporada que no es su estilo. El PSG tiene demasiado talento ofensivo — Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Barcola — para encerrarse en su área durante noventa minutos.

La clave para los parisinos será encontrar el equilibrio: no regalar el partido, pero tampoco renunciar al contragolpe que puede matar la eliminatoria con un gol de visitante.

Luis Díaz, el factor colombiano

El colombiano Luis Díaz fue uno de los grandes protagonistas de la ida con el Bayern. Su gol y su participación en el penal que cambió el partido lo convirtieron en figura de la noche. En Múnich, donde el Bayern necesita atacar y dejar espacios, Díaz puede ser letal en las transiciones.

Su velocidad, su desborde y su capacidad de aparecer en los momentos decisivos lo convierten en uno de los jugadores más peligrosos del partido. Si el PSG clasifica, hay muchas posibilidades de que Díaz tenga mucho que ver.

La final que espera en Budapest

El 30 de mayo, el Puskás Arena de Budapest acoge la gran final de la Champions League 2026. El ganador de esta eliminatoria se medirá al vencedor de Arsenal vs Atlético de Madrid, que se define el martes 5 de mayo en el Emirates Stadium.

Cuatro equipos, dos noches, una final. El miércoles en Múnich, el Allianz Arena decidirá quién completa el cuadro.